El policía logró salir del vehículo antes del choque entre el tren y la patrulla.

México.- Un video en redes sociales muestra el momento en que un tren embiste a una patrulla en el municipio de Ecatepec, Estado de México. El policía que la tripulaba logró salir de ella y sobrevivió al percance.

El incidente ocurrió en avenida Central y avenida Jardines de Morelos, en el municipio referido. Cámaras del C5 mostraron el instante en que el oficial sale de la patrulla y logra salvar la vida, al tiempo que el tren arrolla al vehículo.

#VIDEO:



Así fue embestida por un tren una patrulla de la Policía Municipal de #Ecatepec.



El oficial alcanzó a salir a tiempo. Ocurrió en Avenida Central y Avenida Jardines de Morelos. pic.twitter.com/9E1321oBLV — Antonio Nieto (@siete_letras) — Antonio Nieto (@siete_letras) January 5, 2021

Según medios locales y nacionales, el policía explicó que el carro se detuvo en las vías y ya no arrancó, mientras el tren avanzada. Al no lograr poner en marcha la unidad, el oficial decidió salir y abandonarla. Personal de seguridad de la empresa ferroviaria involucrada, la cual no fue identificada, acudió al sitio, junto con paramédicos que no fueron necesarios al no haber heridos.

La Dirección de Movilidad de Ecatepec de Morelos retiró la patrulla con una grúa. Se desconoce la identidad del policía.

Detienen a asaltante de combis gracias a video

Un asaltante de combis que fue grabado en una unidad de transporte de Ecatepec de Morelos fue detenido por las autoridades, gracias al video que se compartió en redes sociales sobre el percance.

Diego Fernando “N” “Yeyco”, de 23 años de edad, fue captado despojando de sus pertenencias a los pasajeros de la unidad, entre ellos adultas mayores y niños. El hecho ocurrió el 24 de diciembre a las 18:30 horas. El detenido fue auxiliado por un cómplice aún no detenido por autoridades.

Según medios “Yeyco” sabía que iba a ser detenido y ofreció una mordida a los policías para no ser llevado ante las autoridades. Sin embargo, los oficiales se negaron al acto corrupto.

El asalto ocurrió en la carretera federal México-Pachuca, cerca de la parada El Frontón, en la colonia Santa Clara Coatitla.