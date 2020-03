Registran primer caso de sarampión en Edomex

La persona enferma es una menor de edad que no estaba vacunada, en Ecatepec.

México.- El Estado de México reportó su primer caso de sarampión, en el municipio de Ecatepec.

El titular de la Secretaría de Salud, Gabriel O’Shea, refirió que la persona enferma es una menor de edad que no estaba vacunada para el padecimiento, y se encuentra estable. Pese a ello se estableció un cerco epidemiológico de 25 manzanas.

Las autoridades dijeron desconocer si la carencia de la vacuna fue por escasez de esta en hospitales o por decisión de los padres de no vacunarla.

"Esto es el reflejo de qué la niña no estaba vacunada, no sé si fue el desabasto en el país o si porque los papás no la quisieron llevar a vacunar" Gabriel O'Shea. Secretario de Salud Edomex

En la CDMX se confirmaron 16 casos de sarampión el pasado 16 de marzo de 2020. Por ellos se montaron cercos sanitarios.

Todos los casos corresponden a ciudadanos no vacunados, por lo que se iniciaron tareas para llevar la inoculación a más personas.Nueve de las personas enfermas son adultas.