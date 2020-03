Policías de Ecatepec abaten a un extorsionador que los enfrentó

Un grupo de presuntos delincuentes es perseguido por la policías tras intentar realizar “cobro de piso” a choferes de camiones repartidores

México.- Policías uniformados de Ecatepec enfrentaron a un grupo de extorsionadores, quienes, al ser perseguidos por los oficiales, abrieron fuego. Un presunto extorsionador fue abatido durante la persecución y tiroteo entre elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Ecatepec con el grupo de presuntos delincuentes.

Aparentemente los hombres que enfrentaron a los policías municipales en la colonia Margarito F. Ayala cobraban la cuota denominada “piso” o “renta” a los choferes de camiones repartidores de productos que entraban a esta comunidad, a cambio de respetarlos y permitirles continuar con su trabajo.

De hecho, en un video tomado luego de los hechos, algunos vecinos de la zona describen la forma en que operaban los presuntos extorsionadores.

En el video el conductor del camión de una empresa refresquera pregunta a los hombres que le exigieron dinero “¿Por qué la renta?” a lo que le contestan: “No seas pendejo, ya sabes de qué se trata”.

“Que le dijeron ‘la renta”, y que le dicen ellos “¿por qué la renta?” Dice ‘no seas pendejo, ya sabes de qué se trata’, porque preguntaron por el chofer y él fue quien me dijo eso, ‘es que me querían rentear’. Y le dije ¿qué pasó, por qué aventaron balazos? No supe qué, pero vino una patrulla y nos apoyó y fue como dos se largaron corriendo y se fueron a perseguirlos” Empleado extorsionado

Una vecino de esa comunidad afirmó que el chofer del camión repartidor le dijo que le exigieron pagar “renta” para dejarlo laborar en la colonia.

En el mismo video, una mujer pregunta al trabajador: “¿Qué pasó señor, que hubo balazos?” y este responde: “Esos desgraciados que nos querían rentear”.

Policías municipales que hacían rondines en la citada colonia Margarito F. Ayala, atendieron la petición de auxilio y al llegar a la calle Victoriano Fragoso los supuestos delincuentes los vieron y se echaron a correr, por lo que se inició una persecución a pie.

Trascendió que durante la persecución los presuntos delincuentes habrían disparado contra los uniformados y la patrulla RG2-027 recibió tres impactos de arma de fuego, por lo que los elementos municipales repondieron lka agresión y en la refriega un joven de 19 años de edad resultó muerto.

El ahora occiso pertenecería a la banda de extorsionadores.

Al saber de la muerte del muchacho, vecinos de la zona agredieron a los policías municipales y destrozaron una de las unidades policíacas.

Los policías de Ecatepec que atendieron la llamada de auxilio y repelieron la agresión, dijeron que inicialmente eran tres supuestos delincuentes a los que posteriormente se les sumaron más personas.

El gobierno municipal de Ecatepec dio a conocer que colaborará estrechamente con la Fiscalía del Estado de México a fin de esclarecer los hechos y deslindar responsabildades, por lo que se aportarán todos los elementos necesarios que requiera la autoridad competente.