Norma desapareció en 2017 en Chimalhuacán; su familia marcha porque en Edomex nadie la busca

Norma Dianey García García fue desaparecida el 15 de enero de 2017 cuando regresaba de trabajar.

México.- A dos años desde que Norma Dianey García García fue desaparecida en el municipio de Chimalhuacán, Edomex, su familia, amigos y grupos de mujeres salieron a marchar porque las autoridades mexiquenses no la han buscado .

La mañana de este 19 de enero, en el cruce de la calle Quetzalli con Avenida de Las Torres, en Chimalhuacán, se reunió la familia de Norma Dianey. A su convocatoria también llegaron las mamás de Diana Velázquez Florencio y de Lesvy Berlín Rivera Osorio , ambas víctimas de feminicidio. Todas gritaron en la periferia por justicia.

"Como víctimas hemos decidido seguir este camino para acceder a la justicia que desde el momento de los hechos se le ha negado a Norma, y muchas otras víctimas. Hacemos un llamado enérgico a todas las autoridades que deberían garantizarnos nuestra seguridad, que se pongan a trabajar". María de Lourdes García, mamá de Norma

Decenas de personas, en su mayoría mujeres, primero avanzaron cerca de un tianguis; gente que se preguntaba el por qué de la protesta fue atendida con las consignas de presentación con vida de Norma Dianey. Y también recibieron algunos volantes con la información general de la joven de 26 años que no llegó a su casa.

Marcha por aparición de Norma en Chimalhuacán. Nancy Gómez / SDPnoticias

La desaparición de Norma: Dos años de injusticia en Chimalhuacán

Norma Dianey tenía 24 años cuando la secuestraron. El 15 de enero de 2018 salió a trabajar a un banco de la empresa Coppel en Chimalhuacán. En la noche de aquel día, para regresar a su casa subió a una combi y esa fue la última vez que alguien la vio.

Al filo de las 21:00 horas de ese 15 de enero, su mamá Maria de Lourdes García Arizmendi salió a buscarla; en el ministerio público le dijeron que debía esperar 72 horas. Al día siguiente, la familia recibió un mensaje que le pedía un rescate por Norma Dianey; denunciaron entonces el secuestro. En ese mismo enero, autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvieron a dos personas.

Padre e hijo fueron detenidos e investigados por el presunto secuestro de Norma Dianey. Ambos confesaron que privaron de su libertad a la joven, la violaron y la asesinaron . Luego, habrían tirado su cuerpo en Pirámides de Teotihuacán, sin embargo ella sigue desaparecida, sus restos no han sido hallados.

Norma Dianey García García se subió a una combi en Peñón del Viejo, se supo que se habría bajado en una base de taxis que está ubicada en avenida Chimalhuacán y la calle Carmelo Pérez. También la familia investigó que la última persona que tuvo comunicación con ella fue su novio , quien hasta ahora no ha sido investigado.

Ceremonia en el Calendario Azteca. Nancy Gómez / SDPnoticias

¿Dónde está Norma?

La marcha continuó por avenida de Las Torres hasta la vialidad Gregorio Melerio, donde se ubica la Unidad Especializada Contra La Violencia Intrafamiliar Y De Género de Chimalhuacán. Ahí, con presencia de policías, algunas mujeres comenzaron a pegar carteles con el rostro de Norma Dianey y también escribieron en las paredes "¿Dónde está Norma?" con aerosol.

Las pintas que suelen verse en la Ciudad de México, esta vez se hicieron en Chimalhuacán: "Sin justicia no hay paz" y "hasta encontrarte Norma Dianey" quedó plasmado en una de las entidades más peligrosas para ser mujer y donde es difícil tener justicia . Se recordó el feminicidio de Mariana Lima Buendía, asesinada en 2010 en ese mismo municipio y que sigue impune.

Más adelante, en 'El Calendario Azteca' sobre Avenida Bordo de Xochiaca, se realizó una ceremonia espiritual como parte de la expresión cultural y artística para la presentación con vida de Norma Dianey. El último tramo, condujo al contingente a la calle Canal Río de la Compañía donde dos grandes cruces rosas esperaban.

A la orilla de ese canal de aguas negras finalizó la protesta. María de Lourdes exigió resultados de las autoridades mexiquenses que no han encontrado a su hija y también justicia por todas las mujeres víctimas de desapariciones y feminicidios; a la demanda se unieron las colectivas Nos Queremos Vivas Neza y la Red de Mujeres del Oriente .

¿Dónde está Norma? Nancy Gómez / SDPnoticias

Un responsable muerto y otro libre

Por el presunto secuestro y posterior feminicidio de Norma Dianey, los dos hombres fueron procesado, pero a los 5 meses, el hijo murió dentro del centro de reclusión. Mientras, un juez de la región, ordenó la libertad del papá porque no había “cuerpo del delito”. Más avances sobre el paradero de la joven no hay y su familia ahora busca justicia en las calles.

“Pasan los años y sigue indiferencia con las desapariciones y feminicidios. También luchamos contra la revictimización y la falta de capacitación de los servidores públicos que no aplican las leyes para prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar la violencia”. Lidia Florencio, mamá de Diana

Luego de que el cuerpo de Norma Dianey no fue regresado a sus familiares, desde entonces han realizado búsquedas en diferentes lugares de Chimalhuacán y también cerca de Teotihuacán , pero siempre sin ningún resultado. En los Servicio Médico Forense tampoco hay registro de los restos de la joven.

El objetivo de esta marcha también fue protestar “hasta que dejen de matarnos y desaparecernos. No es normal, no podemos permitir que esto continúe”, que la ciudadanía volteé a ver lo que sucede y no sea indiferente ante la violencia contra las mujeres .