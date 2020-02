El profesor Miguel Ángel de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) dice que no le preocupan las acusaciones en su contra

México.- En un video que circula en las redes sociales, se escucha decir a un maestro de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), acusado de acoso a las alumnas, que "la carne es débil".

Se trata del profesor de la Preparatoria 1, Adolfo López Mateos, de dicha institución, Miguel Ángel "N", quien en el aula manifiesta su despreocupación por las acusaciones en su contra.

El pasado lunes 24 de febrero, estudiantes de más de 10 planteles de la UAEMex instalaron "tendederos" en los que colocaron hojas con nombres y apellidos de profesores que al parecer han incurrido en prácticas de acoso, hostigamiento, discriminación y abusos.

"La tentación es grande"

En el video difundido, el maestro de la Preparatoria 1 dice a sus alumnos dentro del aula que cuando se encontraba en clases en Tenancingo, le llamó su sobrina para comentarle sobre unos carteles que aparecieron pegados donde lo mencionan como que "acosa muchachas".

Miguel Ángel "N" abunda que "siempre han dicho eso de mí, lo que a mí me preocupa. Digo, no me preocupa mucho porque pues soy hombre, como los varones de aquí, y ustedes las mujercitas, son mujercitas, y la carne es débil. La tentación es grande, decía mi compadre".

El maestro continúa: "Los alumnos, los estudiantes, sí pueden señalar a un profesor, pero ¿nosotros cómo los señalamos? Diciendo que me vio en forma concupiscente, ¿cómo acuso a alguien de ustedes que me está acosando?... ¡por favor!"

Neta el mejor argumento que se le ocurrió para argumentar porque acosaba a las niñas es “la carne es débil” pic.twitter.com/z52lfXfTfB — limon con chia :) (@r_beltrano) February 26, 2020

Estudiantes señalan que a pesar de que el profesor ha sido denunciado tanto en la UAEMex como en la Fiscalía de Justicia, les han desestimado sus quejas pues, primero "archivan" los casos, además, les dicen que "el acoso no es un delito".

Tendederos para denunciar acoso de profesores

Estudiantes de la UAEMex que instalaron tendederos donde se colocaron hojas con denuncias de acoso por parte de profesores son de:

Facultad de Derecho.

Facultad de Ingeniería.

Facultad de Ciencias Políticas.

Facultad de Humanidades.

Facultad de Arquitectura.

Facultad de Contaduría.

Facultad de Artes Escénicas.

Las preparatorias 1, 3, 4 y 5.

Las denuncias son por toqueteos, besos y propuestas indecorosas, a cambio de buena calificación. También acusan a maestros de lanzar miradas morbosas, apelativos cariñosos como "mamita" o "mi novia", así como comentarios misóginos y/o sexistas.

Alumnos y alumnas ven necesario que se releve a los profesores acusados ya que sus conductas no son apropiadas para la responsabilidad que detentan.