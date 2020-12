Ludoviquito P. Luche tiene cargo político en Ocoyoacac

José Miguel Pérez Saint Martin aún se dedica a la televisión

México.- José Miguel Pérez Saint Martin, quien interpretó a Ludoviquito P. Luche, ahora combina la actuación con la política, pues ahora tiene un cargo en el municipio de Ocoyoacac en el Estado de México.

La semana pasada, publicó TV Notas y Radio Fórmula, se dieron a conocer copias de un dibujo donde se burlan del supuesto puesto que desempeña Pérez Saint Martín. Incluso, a modo de broma, se convocó a una firma de autógrafos de lunes a viernes.

Se confirmó que el actor que interpretó Ludoviquito P. Luche sí trabaja como funcionario cuando fuentes del ayuntamiento de Ocoyoacac mostraron un documento del pasado 13 de noviembre firmado por José Miguel Pérez Saint Martin como encargado de despacho de la Dirección General de Administración.

En sus redes sociales, el actor y político no ha publicado nada respecto a su cargo.

Ludoviquito P. Luche en la actualidad

José Miguel Pérez Saint Martin, que tiene actualmente 27 años, es reconocido por interpretar a Ludoviquito P.luche, el hijo menor de la familia P. Luche que siempre vestía de verde. Este programa fue creado por el actor Eugenio Derbez.

Pérez Saint Martin cuenta con una licenciatura y una maestría en Administración. En una entrevista que el youtuber Luis Enrique López León le hizo el pasado 16 de julio, el actor dijo que está estudiando su segunda maestría.

En dicha entrevista también mencionó que su mayor actividad son las conferencias motivacionales llamadas “ ¿Por qué a mi?”, en las que cuenta su experiencia de vida y cómo salir adelante. Además es parte de la asociación civil Dibujando Sonrisas A. C; sin embargo, no mencionó nada de ser funcionario.

¿Entonces José Miguel Pérez Saint Martin ya no se dedica más a la actuación? No, el joven contó que a la fecha sigue en el mundo de la televisión y ha participado en algunas novelas y muy pronto saldrá en un programa de comedia “que todos conocen”.