Edomex: Fernando Vilchis demanda destitución de mandos de la Fiscalía del Estado

Fernando Vilchis, alcalde de Ecatepec, exigió destituir a los mandos de la Fiscalía General de Justicia del Edomex por la falta de resultados

Ecatepec.- Fernando Vilchis Contreras, presidente municipal de Ecatepec, exigió destituir a los mandos de la Fiscalía General de Justicia del Edomex por la falta de resultados en la investigación y castigo a los delitos que se cometen en esta municipalidad.

El alcalde Fernando Vilchis pidió mayor presencia y coordinación por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad para realizar tareas de vigilancia y prevención en el territorio de Ecatepec.

“La ineficacia se nota, no sólo en la falta de prevención del delito, sino también en los edificios de procuración de justicia, pues basta entrar a las oficinas de la Fiscalía Regional con la finalidad de iniciar una denuncia, para que el trato déspota, la falta de empatía y la prepotencia se hagan presentes por parte de los agentes del Ministerio Público” Fernando Vilchis Contreras

Así lo puntualizó Fernando Vilchis en un oficio dirigido al gobernador del Edomex, Alfredo del Mazo Maza, en el cual señaló que “tal pareciera que el Gobierno del Estado de México ha abandonado a su suerte a los ecatepequenses”.

En la misiva Fernando Vilchis planteó a Del Mazo Maza sustituir al Fiscal Regional en Ecatepec, Juan Francisco Hernández Aguilar, al coordinador de la Policía Ministerial y al responsable del C-5 , además de reactivar la presencia de autoridades estatales en las mesas de seguridad, en las que todos los días participan solamente autoridades federales y municipales.

“Los homicidios no paran en el municipio, pero a la Fiscalía especializada en el tema parece no importarle, realiza simulaciòn de investigaciones, no entra al estudio de los elementos que tiene a su alcance para esclarecer los hechos, a pesar de que hay ejecutados a unos metros de los módulos de la policía estatal o debajo de cámaras de video vigilancia de C5” Fernando Vilchis Contreras

Fernando Vilchis: Se realizan operativos aparatosos pero sin detenciones relevantes

El alcalde Fernando Vilchis denunció que durante la gestión del actual Fiscal Regional y coordinador de la Policía Ministerial se ha incrementado la violencia, y solamente se realizan operativos aparatosos pero sin detenciones relevantes y se niega información a la Policía Municipal para trabajar sobre objetivos fijos para combatir delitos de alto impacto en coordinación.

Por otro lado, Fernando Vilchis resaltó que las acciones preventivas que realiza la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito han dado como resultado una importante reducción en delitos como el robo de vehículos, robo a transporte de pasajeros, feminicidios y robo a transporte de carga .

Fernando Vilchis dijo que hace falta el compromiso de todas las instancias involucradas en la prevención y combate a la delincuencia para consolidar estos logros y disminuir la violencia y la delincuencia.

En el documento dirigido a Del Mazo Maza, y con fecha del pasado 15 de febrero, Fernando Vilchis recordó que hace casi un año solicitó al mandatario mexiquense mayor presencia de la policía estatal en Ecatepec, pues era evidente la ausencia de esta corporación en la municipalidad.

“Cada vez con mayor recurrencia en las calles de Ecatepec escucho de viva voz por parte de la ciudadanía, ¿dónde está la policía estatal? No hay presencia de los policías estatales, por lo que ruego a usted presencia y acciones coordinadas con la policía estatal” Fernando Vilchis Contreras

El C-5 de la policía estatal es prácticamente inoperante, denuncia el alcalde Fernando Vilchis, pues en ocasiones se cometen homicidios bajo las videocámaras de vigilancia estatales e incluso a un lado de módulos policiacos de la policía estatal, sin que los responsables sean detenidos y ni siquiera ubicados.

“Respetuosamente le comento (al gobernador) que es evidente que la inoperancia de la policía estatal en el municipio más grande del Estado, ha generado el alza de la incidencia delictiva en algunos rubros, parecería que el Gobierno del Estado de México, ha abandonado a su suerte a los ecatepenses, por lo cual, es evidente que la Nueva Policía de Ecatepec ha trabajado arduamente por recuperar la paz y a su vez reducir la cantidad de delitos cometidos en el territorio” Fernando Vilchis Contreras

El alcalde Fernando Vilchis propuso que las autoridades estatales brinden información al gobierno municipal sobre grupos crimínales que operan en Ecatepec, para que la policía municipal realice las investigaciones correspondientes y tome medidas para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Finalmente, Fernando Vilchis pidió al gobernador mayor coordinación con autoridades estatales y mayor presencia de la policía estatal en el municipio, la cual prácticamente dejó de operar en Ecatepec.