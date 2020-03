"Justicia y nada más": Exigen a 5 años del feminicidio de Fatima Quintana en Edomex

Frente al Palacio de Gobierno mexiquense colocarán un memorial por el feminicidio de Fátima que tenía 12 años.



México.- Fátima Quintana Gutiérrez, de 12 años de edad, fue asesinada el 5 de febrero de 2015 en la comunidad de Lupita Casas Viejas en el municipio de Lerma, Estado de México, por tres hombres que la interceptaron en el camino de regreso de la escuela a su casa. A 5 años, la única exigencia es "justicia y nada más" para la niña que tenía muchos sueños por cumplir.

Hasta la fecha, por el feminicidio de Fátima, dos hombres han sido condenados pero uno de ellos, Misael Atayde Reyes saldrá en unos meses tras cumplir solo 3 años de su condena. El otro hombre responsable fue sentenciado con más de 73 años en prisión; y actualmente sigue el proceso penal contra José Juan "N" quien sería el tercer involucrado.

Ante la falta de justicia luego de tanto años, la familia de la niña Fátima colocará un memorial frente al Palacio de Gobierno mexiquense como recordatorio del caso y violencia contra las niñas en el Edomex.

"Fátima era una niña con sueños, inteligencia, amorosa con su familia pero ese jueves 5 de febrero de 2015, cuando regresaba a casa como siempre, 3 sujetos que eran nuestros vecinos, consideraron que tenían derecho a quitarle la vida cien metros antes de llegar a su hogar". Lorena Gutiérrez, mamá de Fátima

Lorena Gutiérrez , mamá de Fátima, no busca entender por qué esas tres personas mataron a su hija pues asegura que sus acciones son propias de "hijos sanos de un sistema donde se puede matar a una niña sin remordimiento".

Fátima Quintana regresa de la escuela a su casa el 5 de febrero de 2015. Especial

"Esos sujetos desviaron su misógina contra Fátima y a 5 años hemos buscado justicia en lugares imposibles. A las niñas las violan, las secuestran con fines de explotación sexual, las niñas son olvidadas por el Estado y la sociedad porque si las violan las obligan a parir, si las matan disminuyen su muerte porque son niñas, y nacen destinadas a crecer en un ambiente violento". Lorena Gutiérrez, mamá de Fátima

Luego de luchar por justicia por 5 años , Lorena y su familia han sido amenazados y desplazados de su hogar en Lerma por investigar el feminicidio infantil de Fátima. El camino que han recorrido también los ha obligado a aprender sobre la violencia estructural contra las mujeres y la impunidad no sólo en su caso, sino en miles más que suceden a diario en México.

Este día 5 de febrero, en Toluca instalarán el memorial de Fátima Quintana Gutiérrez frente a las sedes de los poderes mexiquenses en la Plaza de los Mártires , Lorena ahora se expresa y lucha por los derechos de las niñas a quienes, como a su hija, mataron. Sabe que en muchas ocasiones, los agresores de estas niñas son personas cercanas que un día deciden terminar con su vida y sus sueños.

"El feminicidio infantil es lo más aberrante del sistema porque deja a las niñas sin independencia y libertad, no tienen derecho a la vida, siempre están amenazadas en sus espacios íntimos; sociedad y gobierno tienen una gran deuda y la obligación de protegerlas, darles seguridad y confianza de existir, de ser libres". Lorena Gutiérrez, mamá de Fátima

Lorena sentenció que las autoridades encargadas de brindar justicia siguen sin cumplir y continúan negando el acceso a la verdad; aunque también advirtió que ella continuará luchando para que "ninguna otra niña tenga que sufrir hasta su último aliento y hasta que un día su dignidad se haga costumbre ".

Fátima Quintana tenía 12 años de edad. Especial

Actualmente, el proceso penal contra la persona que sería el tercer responsable del feminicidio de Fátima está estancado por una serie de amparos que ha interpuesto la defensa antes del inicio de la etapa del juicio oral. La próxima audiencia en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México será el 10 de febrero.

Instalarán 35 memoriales a víctimas de feminicidio en Edomex

El memorial de Fátima es el primero que se coloca por la Campaña contra la Impunidad y el Olvido impulsada por los colectivos Si no están ellas no estamos todas, Ni Una Menos Estado De México, Nuestras Hijas de Regreso a Casa y Más Vida Más Igualdad; en total serán 35 memoriales por feminicidio.

“El objetivo de la campaña es que sigan presentes y que sean recordadas como personas amadas, con un proyecto de vida, sueños y metas, que no pudieron cumplirse a consecuencia de la violencia feminicida y la desmemoria que genera la falta de justicia, omisión, negligencia e impunidad”. Elizabeth Machuca, Si no están ellas no estamos todas

En conferencia de prensa, representantes de los colectivos de víctimas de feminicidio explicaron que los memoriales y otras actividades se pretenden realizar en los aniversarios luctuosos y para visibilizar lo que ocurre en el Estado de México.

Conferencia de prensa por la Campaña contra la Impunidad y el Olvido. Cencos

Sobre ello, Elizabeth Machuca del colectivo Si no están ellas no estamos todas, detalló además que los memoriales serán una manifestación de la libertad de expresión, ideas y derecho a la vida de las mujeres, pues su permanencia recordará al Estado y a la sociedad la falta de justicia para casos como el de Fátima.