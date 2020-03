8M en Ecatepec: Marcha grita por justicia para mujeres asesinadas en la periferia

La primera movilización de este 8M ocurrió en Ecatepec, uno de los municipios más peligrosos para ser mujer.



México.- Grupos de mujeres mexiquenses realizaron la primera marcha en el centro del país para conmemorar el Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo; exigieron justicia por los feminicidios invisibilizados en la periferia y acciones concretas del gobernador Alfredo del Mazo, para frenar la violencia contra las mujeres. .

Alrededor de las 9 de la mañana, decenas de mujeres comenzaron a llegar a la Casa de Morelos, ubicada sobre la carretera libre México - Pachuca en San Cristóbal Centro, Ecatepec; recordaron que tan solo en 2019, 443 mujeres fueron asesinadas en el Estado de México , muchas de ellas sin justicia.

"Desde Ecatepec unimos nuestras voces para conmemorar el 8M como mujeres que a través de la lucha construimos un lugar digno para vivir, mediante la movilización estamos transformando porque hoy en día, se nos asesinan sin que nadie haga nada y Ecatepec encabeza esas listas". Pronunciamiento marcha 8M en Edomex

La protesta comenzó sobre la carretera federal, luego la avenida Morelos para llegar al Palacio Municipal, sede del gobierno encabezado por Fernando Vilchis Contreras ; durante el recorrido, las mujeres de la periferia gritaron los nombres de algunas víctimas en esta demarcación entre ellos, los de Angélica y Karla, madre e hija asesinadas el 21 de abril de 2019 luego de que asistieron a un evento de sonidero.

"Del Mazo, escucha, las mujeres no se callan, eres un feminicida y lo decimos en tu cara", gritan desde el San Cristóbal, Ecatapec contra el gobernador y el presidente municipal, Fernando Vilchis Contreras. #Marcha8M #DiaInternacionalDeLaMujer #8M2020 pic.twitter.com/NTcfwXBFkt — SDP Noticias (@sdpnoticias) March 8, 2020

Cuando la marcha llegó a la explanada del Palacio Municipal, se encontraron con una actividad deportiva que se negó a disminuir el volumen de la música y en un acto de indiferencia , intentaron opacar la movilización; las mujeres tomaron el templete y recordaron que este día "no es de fiesta, es de lucha y de protesta" para evidenciar la indignación por la falta de empatía de los habitantes de Ecatepec.

"Es necesario unirnos, ya basta, no somos desechables. Es urgente organizarnos ante una sociedad ciega y sorda, estamos indignadas porque los gobiernos no detienen la violencia, no basta con abrir espacios en la política, no bastan los reconocimientos porque el número de mujeres asesinadas no cesa. También expresamos nuestra indignación y repudio de partidos que pretenden tomar la bandera del movimiento, son unos cínicos y miserables". Pronunciamiento marcha 8M en Edomex

Más tarde, junto a alumnas de la Escuela Preparatoria General Francisco Villa 128, ubicada en la colonia Hank González también en Ecatepec, realizaron un performance llamado "Somos mujeres, no basura" para exhibir la manera en la que los cuerpos de mujeres son desechados en esta zona del país en vía pública o a los canales de aguas negras, como el Río de los Remedios.

Niñas, mujeres adolescentes y jóvenes se envolvieron en bolsas negras de basura y tiradas en el piso, comenzaron a pedir ayuda por salvar su vida; también, aventaron pintura rojo sobre las letras 'Ecatepec' como símbolo de sangre y expresaron que las mujeres asesinadas tenían sueños y proyectos de vida que no se concretaron porque “así sus agresores lo decidieron”.

Cruces rosas, flores, con pañuelos verdes y morados, la protesta “Ecaterror” marcó el inicio de una jornada de movilizaciones por los derechos humanos de las mujeres; le siguió la marcha en Ciudad Nezahualcóyotl que avanzó del Coyote Hambriento al Palacio Municipal de dicha demarcación. Ambas también tienen el objetivo de descentralizar las demandas de la CDMX y visibilizar a las mujeres que a diario viven la violencia feminicida.

“Exigimos reconocer nuestro derecho caminar por las calles de manera segura; también mejora a nuestras comunidades sin que se nos violente; liebres y seguras, sin miedo de ser una cifra más. Es el momento de alzar nuestras voces, es momento de ejercer nuestro poder y ante las agresiones no queda la legítima autodefensa”. Pronunciamiento marcha 8M en Edomex

La marcha de este 8 de marzo de 2020 en Ecatepec finalizó con otra intervención que reflejó los diferentes tipos de violencias de los que son víctimas las mujeres desde las relaciones sentimentales, pasando por la violencia institucional hasta la indiferencia de la sociedad.