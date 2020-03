Diana Velázquez fue asesinada hace casi 3 años en Chimalhuacán y sigue sin justicia

Su familia instaló un memorial para Diana en la Fiscalía de Chimalhuacán para recordar la deuda pendiente por su feminicidio.



México.- Diana Velázquez Florencio fue asesinada el 2 de julio de 2017 en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México; a casi 3 años, su feminicidio sigue impune, los responsables no han sido detenidos y no hay líneas de investigación para resolverlo. Por ello y para recordar la deuda pendiente, su familia colocó un memorial en territorio mexiquense.

El pasado 4 de marzo Diana habría cumplido 27 años; el día que fue asesinada, salió de su casa en la madrugada para hacer una llamada porque en su casa no había recepción. Su mamá, Lidia Florencio cuenta que su hija le respondió por mensaje que ya iba de regreso pero no llegó y desde que acudió a denunciar su desaparición, comenzó la negligencia de autoridades.

"Cuando vimos que no regresaba, salimos a buscarla y llegamos al Ministerio Público de Chimalhuacán a levantar una denuncia pero nos dijeron que para buscarla tenían que pasar 72 horas. También la revictimizados porque aseguraron que mi hija tal vez se había ido a una fiesta o estaba con el novio". Lidia Florencio

La mamá de Diana y su hermana Laura fueron quienes iniciaron la búsqueda; 5 días después encontraron su cuerpo en el Servicio Médico Forense del municipio de Nezahualcóyotl, pues antes el personal habían identificado a la joven como 'un masculino', lo que retrasó el proceso.

A Diana la violaron y estrangularon, pero Lidia Florencio señala que su hija ha sido asesinada en más de una ocasión por las autoridades que no investigan con perspectiva de género y que sigue revictimizando a la familia pues la ven "como una muerta más y ya”.

Justicia para Diana. Nancy Gómez / SDPnoticias

Lidia Florencio junto al memorial de su hija. Nancy Gómez / SDPnoticias

Actualmente, gracias a la lucha de Lidia y Laura, la Fiscalía General de Justicia mexiquense ofrece una recompensa de 300 mil pesos para quien brinde información y lleve a la captura de la persona o personas responsables del feminicidio de Diana, pero hasta el momento no hay avances concretos que permitan ubicar y sancionar a éstos, ni para acceder a la verdad y obtener justicia.

Luego de 2 años y 8 meses, la mamá de Diana refiere que del gobierno no espera nada pues el rastreo de llamadas ocurrió meses después y el boletín de recompensa fue emitido luego de 2 años del feminicidio. Además, las diligencias que integran la carpeta de investigación han sido realizadas por la misma familia, "ellos al no hacer su trabajo y por eso también son cómplices del asesinato de mi hija”.

Memorial de Diana contra el olvido

Diana Velázquez Florencio tenía 24 años y vendía dulces en la calles de Chimalhuacán porque estaba ahorrando para comprarse una computadora y reiniciar sus estudios; su proyecto de estudiar una licenciatura en Filosofía y Letras fue truncado por alguien que así lo decidió.

"El memorial de Diana es para que las autoridades recuerden que fueron irresponsabilidades, que cometieron omisiones y fallas en su caso, y lo siguen haciendo". Lidia Florencio

Hasta ahora, tanto la Fiscalía del Edomex como los gobiernos de los alcaldes Jesús Tolentino Román Bojórnez y de la anterior, Rosalba Pineda, se han pronunciado por la resolución del feminicidio de Diana y han mostrado su falta de voluntad política para atender el caso. Además de que invisibilizan los asesinatos de mujeres en Chimalhuacán.

Campaña contra la impunidad y el olvido. Nancy Gómez / SDPnoticias

Ahora su madre Lidia acude a todas las marchas que le son posibles para hacerle difusión al caso de su hija y seguir exigiendo justicia a lado de colectivas defensoras de mujeres y otras víctimas que las han arropado en la lucha para que los casos no queden impunes. “Marcho y me muevo porque no quiero que ninguna jovencita tenga el mismo destino que mi hija”, sostiene.

Con el memorial que colocaron la tarde de este 12 de marzo en el Ministerio Público de Chimalhuacán, Lidia y Laura esperan avanzar en el acceso a la justicia y seguir obligando a las autoridades a trabajar.

“En el Estado de México donde más asesinan mujeres, el memorial de Diana significa el rescate a las memorias de las víctimas, la búsqueda de justicia y seguir recordando que las autoridades son deficientes, ineptas y actúan con negligencia en las investigaciones. El objetivo es que haya memoria, que no se olvide el proyecto de vida que fue cortado de raíz para Diana”. Lidia Florencio

Durante la instalación del memorial que forma parte de la campaña contra la impunidad y el olvido, la familia de la joven Diana pretende evidencia que desde el primer momento, las autoridades de Chimalhuacán actuaron con irresponsabilidad y que “a ellos no les interesan las mujeres vivas, mucho menos cuando son asesinada”.

Ministerio Público de Chimalhuacán. Nancy Gómez / SDPnoticias