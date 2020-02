Alumnas de secundaria de Cuautitlán también exigen sanción para estudiantes por acoso

Aunque el director ya fue destituido, aún no se establecen las sanciones para los alumnos responsables.



México.- Luego de que se compartiera por redes sociales los casos de acoso sexual y el comentario del director de la Escuela Secundaria Técnica Industrial y Comercial (ESTIC) 52 "Jaime Torres Bodet", Omar Soberanis Galeana, alumnas de la institución que se ubica en Cuautitlán, Estado de México, denunciaron falta de atención y de sanciones para los responsables.

La mañana de este miércoles 26 de febrero, un grupo de alumnas intentó protestar de nuevo en la entrada de la ESTIC 52; sin embargo, maestros y directivos diluyeron al grupo de manifestantes y las obligaron a entrar a la escuela, la acción fue señalada por las alumnas como un intento de "callarnos".

A la hora de la salida, alumnas compartieron a SDPnoticias cuáles fueron las razones de su protesta y cómo ha sido la respuesta de las autoridades educativas; aunque algunas aseguraron que la exigencia principal es la expulsión de al menos, los 5 alumnos involucrados en tomar fotografías íntimas de sus compañeras y una maestra.

Aunque las denuncias por acoso no son recientes en la secundaria 52, la indignación de las estudiantes comenzó el domingo 23 de febrero, cuando una de ellas encontró un grupo en Facebook donde alumnos de segundo grado compartían fotos que tomaban a sus compañeras por debajo de las faldas de sus uniformes.

Con capturas de pantalla de las publicaciones, las alumnas comenzaron a difundir el acoso sexual, e incluso se reveló que un alumno de tercer grado tomó un video por debajo de la falta de una maestra. Y para denunciar esta situación, decidieron que al día siguiente hablarían con sus orientadores.

Sin respuesta del director

Luego de denunciar el acoso, las alumnas contaron que el director Soberanis Galeano "no lo tomó en serio y se empezó a reír". Luego durante el homenaje a la bandera, el director hizo que los 5 adolescentes que serían responsables de las fotos ofrecieran una disculpa pública.

Fue en ese momento que Soberanis culpabilizó y responsabilizó a las alumnas del acoso y dijo que ellas “provocaban ese tipo de situaciones”. Molestas por el comentario machista, convocaron a la primera protesta el martes 25 de febrero frente a la dirección para exigir sanción para el director y los alumnos.

Las autoridades educativas se reunieron con alumnas, madres y padres de familia, donde el director explicó que se habían malentendido sus palabras sin embargo, la misma tarde de ayer, la Secretaría de Educación del Estado de México informó sobre su destitución y comienzo de una investigación contra el maestro por su responsabilidad en el nulo seguimiento de los casos de acoso.

Acoso en la ESTIC 52

Antes de que se difundieran este caso dentro de la ESTIC 52, alumnas relataron a SDPnoticias que no es la única forma de acoso en su contra y tampoco es la primera vez que son ignoradas por sus orientadores y la dirección del plantel.

"También sabemos que los alumnos nos ven las piernas y quieren tocarnos. Incluso un niño de mi salón arrimó su miembro y me intentaba tocar pero no denunciarlos porque no hacen nada" Alumna de primero del ESTIC 52

En cuanto a la atención de sus maestros orientadores, las alumnas revelaron que sus quejas no proceden ni terminan en sanción contra los agresores, por ello exigen la expulsión de los estudiantes para comenzar a erradicar el acoso en su escuela; además, también reciben comentarios por llevar sus faldas cortas, pero ellas argumentan que eso tampoco es excusa para ser agredidas.

"Ya habían bastantes problemas de estos y el director lo sabía. La protesta explotó este fin de semana pero los antecedentes son muchos, tan solo el año pasado también denunciamos que existían galerías enteras con estas fotos pero no hicieron nada y los agresores quedaron impunes" Alumna del ESTIC 52

Alumnos aún no son sancionados

Sobre la sanción contra los alumnos responsables de tomar fotografías a sus compañeras, aún no se sabe qué medida disciplinaria se tomará. Las autoridades educativas dicen que investigarán pero no hay fecha de solución.

"Sobre el director, nos dijeron que todavía no era formal la destitución del director, no sabemos si solo lo cambiaron de escuela o seguirá dando clases pues también es profesor del turno de la tarde" Alumna del ESTIC 52

A la hora de la salida de este miércoles, una maestra de otra secundaria entre las madres de familia que esperaban a sus hijos, contó que otra de las falta del director Soberanis Galeana fue exponer a los alumnos responsables y no actuar conforme al Marco para la Convivencia con protocolo establecido para determinar la sanción.