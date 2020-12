Aizlin Ruiz Contreras lleva 2 dias desaparecida en Ixtapaluca

Aizlin Ruiz Contreras tiene 17 años de edad y fue vista por última vez el 12 de diciembre en San Buenaventura, Edomex



México.- Aizlin Ruiz Contreras, de 17 años de edad, fue reportada como desaparecida desde el 12 de diciembre pasado, cuando la vieron por última vez en la comunidad de San Buenaventura, en el municipio de Ixtapaluca. Familiares han pedido apoyo para compartir su foto y poder localizarla a la adolescente.

Ficha de búsqueda de Aizlin FGJEM

A través de Facebook, Sandra Ruiz, hermana de Aizlin, explicó que el pasado sábado la joven vestía una blusa amarilla de tirantes, pantalón negro y tenis blancos. Es de complexión delgada, cabello al hombro color cobrizo, cejas pobladas, ojos grandes, mide 1.58 metros y pesa 48 kilogramos.

“Han sido las horas más desesperantes de mi vida, horas que son eternas, eterno que se me hace el no verte, ganas infinitas de que estés a mi lado, yo que siempre te dije que estaría para cuidarte y esa noche no me quede en casa, me culpo por no estar ahí para ti”. Sandra Ruiz

Por favor ayúdenos a localizar a Aizlin Ruiz Contreras, desapareció el día de ayer, todos sus datos están en el Boletín, ayudemos a la familia a dar con ella.#niunamas #RegresaACasaAizlin pic.twitter.com/vYcjuHaaye — 𝐌𝐢𝐧_𝐀𝐥𝐞𝐱 (@Min_Aleex) — 𝐌𝐢𝐧_𝐀𝐥𝐞𝐱 (@Min_Aleex) December 14, 2020

La hermana de Aizlin explicó que ya han pasado dos días sin saber de la joven , por lo que solicitó que sigan compartiendo su foto. También compartió la ficha de búsqueda de Aizlin donde la Fiscalía General de Justicia del Edomex señala que fue vista por última vez en la Unidad Habitacional de San Buenaventura.

Como señas particulares, Aizlin Ruiz Contreras tiene una cicatriz en la cadera de lado derecho y un lunar grande en medio del pecho. La FGJEM pide comunicar cualquier dato que aporte a su localización a los números 01 722 283 20 12 y al 01 800 89 029 40.