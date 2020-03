Universitarias de Chiapas exhiben a maestros acosadores con “tendedero de la vergüenza”

Alumnas de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia iniciaron con el tendedero; se sumaron las de Humanidades

México.- “Me vio con mi inhalador y me dijo, ‘tú no aguantas ni una mamada’”, “pudiste haber sacado mejor calificación, pero tienes novio”, “y eso que todavía no me has visto desnudo y con mi tanguita de elefantito”. Éstas son algunas de las acusaciones sobre acoso sexual que alumnas denunciaron contra profesores de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH).

La iniciativa del “tendedero del acoso” comenzó con estudiantes de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, quienes acusaron a profesores que les han pedido sexo a cambio de una buena calificación, les han hecho miradas lascivas o comentarios sobre su aspecto.

Las denunciantes exigieron al rector de la Universidad, Carlos Nataren Nandayapa, investigar a los profesores exhibidos, además de realizarles una prueba psicológica y ética.

También solicitaron que les proporcionen representantes que realmente las defiendan ante este tipo de casos.

Este acción fue replicada en el Facultad de Humanidades, donde las alumnas acusaron a los maestros que las han acosado sexualmente.

“Estamos aquí porque la comunidad estudiantil nos pidió realizar esta actividad en Humanidades, así como las compañeras que lo llevaron a cabo en Medicina y Zootecnia, también pertenecientes a la UNACH. Éste es el “muro de la vergüenza, donde cada víctima pudo gritar el nombre de su violentador sea quién sea, sea lo que haya hecho”. Alumna de la UNACH

Esta forma de denuncia se ha realizado en decenas de escuelas, desde secundarias hasta universidades, en todo el país, ante el encubrimiento de los directivos a los maestros e ignorar las denuncias de las alumnas.

Profesor es separado del cargo por acoso sexual

Un profesor de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia fue destituido por acusaciones por acoso sexual, dijo el director Hernán Mandujano.

Pero no sólo él fue despedido, de acuerdo con el abogado de la UNACH, Enrique Pimentel, en total cinco maestros han pasado por la misma situación por las acusaciones en su contra.

Con información de Notimex y ADN 40