“Y luego dicen por qué las matan”, expresó un profesor de obstetricia de la Facultad de Medicina donde estudió Mariana en Chiapas

México.- La página de Facebook Alzando la voz UNACH exhibió a través de un video, a un profesor médico de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chiapas por un comentario machista, discriminatorio, criminalizante y revictimizante sobre feminicidios.

En sus redes sociales, la cuenta creada por estudiantes que inició a raíz del femicidio de Mariana en Ocosingo, Chiapas, compartió la grabación donde se escucha a un hombre identificado como profesor de la universidad donde estudió la joven de 24 años, mismo que con palabras, justifica los asesinatos de mujere s.

“Le daban chance porque no había a quien abrazar. Sí, pero a mí me tocaron las mujeres, y las mujeres le cerraban el ojito al maestro, les sonreían, y ya sabes. Luego dicen que por qué las matan”. Profesor de la UNACH

La reciente creada página expuso que el caso de Mariana no es el único que omiten las autoridades de la UNACH, pues además acusaron que no respalda a sus alumnos y protege la reputación de los docentes que han sido señalados por acciones de violencia. Sobre este vídeo, la Universidad no se ha pronunciado.

Estudiantes de la UNACH deciden denunciar violencia

Luego del feminicidio de la médica Mariana, alumnas y alumnos de la Facultad de Medicina Dr. Manuel Velasco Suárez campus II, decidieron alzar la voz y publicar todo tipo de agresiones que suceden al interior de la escuela, como comentarios machistas y misóginos hacia las mujeres.

“Esto es pan de cada día, durante clases, donde muchos de estos doctores especialistas que imparten clases en la universidad, se la pasan diciendo cosas repugnantes hacia las mujeres. Lo más triste de todo es que estos que se dicen ser doctores, tienen hijas, esposas y además pacientes mujeres, de las que incluso llegan a hablar de ellas sin respetar el derecho a confidencialidad”- Alzando la voz UNACH

Agregaron que como no cuentan con el apoyo de la UNACH, hacen públicas sus denuncias y que en caso de que ocurra otro feminicidio , se sepa que no recibieron la ayuda de la escuela. Además de los comentarios de violencia contra las mujeres, los estudiantes refirieron que los docentes emplean discursos con “muy poco tacto” en temas como la homofobia y el aborto.

Exigen justicia por feminicidio de Mariana

El pasado 28 de enero, Mariana fue encontrada muerta en el cuarto en el que vivía en Ocosingo donde realizaba su servicio social. Según reportes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas, la muerte de la pasante fue por ahorcamiento y siguen la investigación por delito de feminicidio.

Dos meses antes Mariana había hecho una denuncia ante la Fiscalía por un ataque sexual en su contra que no recibió el seguimiento adecuado; además, la joven pidió tanto a la clínica y a su Universidad, cambiar de lugar para seguir con su labor pero no fue escuchada.

Por su parte, la Secretaría de Salud federal manifestó su indignación y reiteró su postura de cero tolerancia hacia la violencia de género contra las mujeres. Indicó que se reforzarán vínculos institucionales para asegurar que estudiantes de Medicina cuenten con herramientas para atender cualquier caso.