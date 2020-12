Chiapas: Resguardan a elefante marino que llegó desde la Patagonia

El elefante marino es una hembra que casi pesa 400 kilos y es originaria de la Patagonia argentina.

Especialistas en biología marina resguardan al elefante marino, que fue encontrado en el Puerto Arista, en una isla de Boca del Cielo, municipio de Tonalá, Chiapas.

El 15 de diciembre, alrededor de la 16:30 horas, la Procuraduría de Protección al Ambiente (Profepa) informó al personal de los Campamentos Tortugueros de la Semahn sobre el elefante marino varado cerca “La Barrita”, en la localidad de Puerto Arista, municipio de Tonalá.

En una labor coordinada entre instancias de conservación ambiental, se logró la atención y resguardo de un elefante marino del sur (Mirounga leoina), el cual se encontraba varado en la playa de Puerto Arista.

El elefante marino es de la Patagonia argentina.

Los expertos, Fernando Elorreaga Velplanken, investigador del Cicimar del Instituto Politécnico Nacional, y Francisco Villegas Zurita, investigador de la Universidad del Mar, identificaron al mamífero como elefante marino del sur (Mirounga leonina).

Se trata de una hembra semiadulta de más de tres metros de largo y casi pesa 400 kilos , es originaria de la Patagonia argentina.

Los especialistas en biología marina, de la Secretaria de Medio Ambiente y la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, señalaron que el elefante marino está en proceso de muda de pelo, por ello, podría permanecer resguardado en las islas de Chiapas, de acuerdo con Televisa.

“En este periodo pues obviamente sale a playa mientras dura este proceso, el ejemplar se encuentra bien, se encuentra saludable, no requiere que se le dé alimento, nos comentan que durante este periodo puede estar en ayuno y que puede durar algunos días como hasta tal vez un mes” Roberto Flores, biólogo marino

El hallazgo del elefante marino sorprendió a los habitantes, quienes lo habían visto nadar en una zona conocida como Manglares de la Barra, sin embargo, los habitantes de la zona lo confundieron con una ballena.