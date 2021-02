CDMX: Dejan abandonado cuerpo de adulto mayor por más de 12 horas

Vecinos de la alcaldía Cuauhtémoc acusaron que las autoridades se negaron a recoger el cuerpo del adulto mayor que falleció al interior de su vivienda

México.- Vecinos de la colonia Santa María la Ribera en la alcaldía Cuauhtémoc, CDMX, denunciaron que las autoridades de la capital dejaron por más de 12 horas el cuerpo de un hombre de aproximadamente 75 años de edad que falleció dentro de su casa.

De acuerdo con Milenio, la persona fallecida fue identificada como Alberto Rojas , quien fue hallado por vecinos dentro de un inmueble ubicado en la calle Doctor Enrique González Martínez 54, cerca del Museo del Chopo. Explicaron que tras el hallazgo, notificaron a las autoridades, quienes les informaron que ellos tendrían que ver la forma de contratar un servicio funerario por su cuenta.

Los vecinos detallaron que la persona tenía más de 12 horas de fallecido sin que ninguna institución del gobierno los apoyara en el retiro del cadáver; aseguraron que hicieron el reporte correspondiente al 911 y Locatel, e incluso en una agencia del Ministerio Público, pero en todos los lugares se negaron a levantar el cuerpo porque argumentaron que está muy saturado el servicio por la pandemia de coronavirus

Se sabe que Alberto Rojas no tiene familia y también alertaron que la situación puede derivar en una infección porque es un lugar donde habitan más familias. También dijeron que la persona fallecida no tiene familiares directos en la Ciudad de México y su hermana en Houston, Texas, les habría dicho que no se puede hacer cargo.