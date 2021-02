No se puede negar el derecho de vacunación a las personas sin internet, explicó Claudia Sheinbaum.

México.- La jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que los adultos mayores pueden acudir a vacunarse contra el coronavirus Covid-19 a las unidades de vacunación, aún si no están registrados en la plataforma Mi Vacuna.

Durante el inicio de la vacunación para personas mayores de 60 años en la CDMX, Claudia Sheinbaum confirmó que el registro en el portal Mi Vacuna no es obligatorio pero sí recomendado.

"Pueden llegar aún cuando no estén registrados; hay personas que no tienen acceso a internet, entonces aún cuando no estén registrados (pueden recibir la vacuna). Es preferible que estén registrados, porque ya se tiene un registro previo pero aún cuando no estén registrados pueden venir a vacunarse" Claudia Sheinbaum. Jefa de gobierno de la CDMX

Claudia Sheinbaum añadió que el derecho a vacunarse no puede negarse a las personas que no tienen acceso a internet , y explicó que el registro sirvió pero no es obligatorio.

"El aviso que se dio si ustedes saben, el día de ayer, fue un sms con a qué hora, lugar y día les tocaba: y sí ayuda mucho a tener un prerregistro pero no porque no te registraste no vas a tener el derecho a vacunarte. Hay personas que no tienen acceso a internet, si no tienes acceso a internet cómo se te va a negar la vacuna" Claudia Sheinbaum. Jefa de gobierno de la CDMX

¿Cuándo terminarán de vacunar a los adultos mayores en CDMX?

Claudia Sheinbaum Pardo explicó que los adultos mayores de las alcaldías Milpa Alta, Cuajimalpa y Magdalena Contreras serán vacunados en 5 días. En total hay 79 mil 550 personas por inocular en estas demarcaciones.

Hasta la tarde de este 15 de febrero de 2021 se habían aplicado 18 mil 736 vacunas de AstraZeneca a adultos mayores de la CDMX. La vacunación inició con un retraso de cerca de una hora. La CDMX recibió 870 mil dosis del insumo.