La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que se retiran el doble hoy no circula por la baja de contaminación en el Valle de México.

México. - Luego de que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) impuso una serie de medidas como el doble "hoy no circula" debido a los altos niveles de contaminación en el Valle de México, el mismo organismo informó la noche de este jueves 22 de abril que se suspenden los mecanismos impuestos debido a que no se registraron concentraciones horarias de ozono mayores a 154 ppb .

Así lo informó la CAMe por medio de un comunicado en el cual destacó que la información metereológica más reciente apunta que mañana viernes 23 de abril, disminuirá la contaminación debido a la baja afluencia del sistema de alta presión que fue responsable de las condiciones de estabilidad atmosférica en la zona del Valle de México.

Debido a lo anterior, el organismo destacó que las condiciones de ventilación en el Valle de México tendrán mejores características, sin embargo advirtió que se espera que se registren nuevas concentraciones de ozono de las que añadió, podría ocasionar mala calidad del aire.

CAMe emite recomendaciones para evitar altos niveles de contaminación

Por dicha posibilidad, el comunicado de la CAMe hizo un llamado a los habitantes de la zona del Valle de México para que en la medida de lo posible continúen llevando a cabo las acciones necesarias para que se disminuya la emisión de elementos contaminantes en la atmósfera, por lo cual recomendó lo siguiente:

Evitar el uso de los automóviles

Facilitar y continuar con la modalidad del trabajo a distancia para reducir los traslados

Evitar la utilización de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes o productos que contengan solventes

De ser posible recargar gasolina después de las 18:00 horas y no cargar más después de que se libere el seguro de la pistola de llenado

⚠️🔴SE SUSPENDEN LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS POR CONTAMINACIÓN EN LA

ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO (ZMVM)



👉MAS INFORMACIÓN: https://t.co/Z6H22awutF pic.twitter.com/8LutAGij1c — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) April 23, 2021

Cabe destacar que ayer miércoles 21 de abril, la Comisión Ambiental de la Megalópolis activó una serie de medidas para disminuir los niveles de contaminación y altos niveles de ozono que se registraba en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Ante dicha situación, las autoridades indicaron que hoy jueves se aplicaría un doble "hoy no circula", por lo que se ordenó la inmovilización de vehículos de uso particular con holograma de verificación 2 y los vehículos de uso particular tipo 1 cuyo último digito numérico sea 1,2,3,5,7 y 9.