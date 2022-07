México.- El ex director del Instituto de Vivienda de la CDMX, Raymundo Collins Flores, ya fue ubicado y no ha salido del país, refirió la procuradora general de Justicia, Ernestina Godoy.

La funcionaria recordó que sobre el ex funcionario pesa una orden de aprehensión por desvío de recursos.

"Sí, lo tenemos ubicado, tenemos orden de aprehensión. No puedo decir más, no ha salido hasta donde sabemos, no ha salido del país"

Ernestina Godoy. Procuradora de la CDMX