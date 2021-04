Decenas de mujeres realizan una protesta en la CDMX para exigir justicia por el feminicidio de Victoria Salazar en Tulum



México.- Colectivos feministas realizan una protesta este viernes 02 de abril en calles de la Ciudad de México para exigir justicia por el feminicidio de Victoria Salazar en Tulum, Quintana Roo.

El contingente comenzó la movilización a las 14:00 horas del Monumento a la Revolución en CDMX con dirección a la Representación del Gobierno del estado de Quintana Roo, que se ubica en la Colonia Roma; en un inicio, se tenía contemplado que marcharan al Zócalo, sin embargo, modificaron la ruta .

De acuerdo con medios presentes, al inicio de la movilización grupos de mujeres realizaron destrozos en las estaciones del Metrobús ubicadas sobre Paseo de la Reforma, mientras gritaban consignas como “Victoria no murió, la policía la mató ”, "No se va a caer, lo vamos a tirar", "Me cuidan mis amigas, no la policía".

En la marcha también estuvieron presentes integrantes de la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta y de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX.

Sobre los edificios y monumentos, desde la madrugada de este viernes, autoridades capitalinas colocaron vallas metálicas en el primer cuadro de la ciudad para evitar las intervenciones de las manifestantes, aunque se ha reportado que el contingente ha cambiado de ruta en varias ocasiones.

A la par de la protesta, la Secretaría de Seguridad Ciudadana local mantiene un operativo junto a las asistentes; hasta ahora, no se han reportado actos de represión o confrontaciones entre manifestantes y policías.

Feministas salieron del monumento a la revolución con dirección a la casa de representación de Quintana Roo, piden justicia para #VictoriaSalazar migrante salvadoreña asesinada en Tulum, llevaron acabo destrozos y pintas sobre las paredes y banquetas #justiciaparavictoria pic.twitter.com/XPuYlkuFfC — Israel Lorenzana (@israellorenzana) — Israel Lorenzana (@israellorenzana) April 2, 2021

El feminicidio de Victoria Salazar

La tarde del sábado 27 de marzo, Victoria Salazar Arraiza fue detenida y asesinada tras ser sometida por policías municipales de Tulum, Quintana Roo. En redes sociales circuló un video que muestra el abuso policial contra la víctima.

Tras los hechos, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó que fueron detenidos 4 policías, 1 mujer y 3 hombres, por su probable participación en el feminicidio de Victoria, mismo que fueron trasladados a centros de retención para ponerlos a disposición de un juez y se determine su situación legal.

Victoria Salazar Arriaza tenía 36 años de edad y era originaria de El Salvador. La mujer migrante tenía una visa humanitaria para residir en México desde marzo de 2019 y tenía 2 hijas menores de edad. Su muerte en manos de policías ha conmocionado al país.