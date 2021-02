El Hospital Escandón en la CDMX informa que personal en primera línea de batalla contra Covid-19 iba a ser vacunado pero ya no hay dosis



México.- Personal médico del Hospital Escandón, de la iniciativa privada perteneciente a la fundación María Ana Mier de Escandón en CDMX, denunció que a más de una semana del inicio de la vacunación contra coronavirus Covid-19 en hospitales privados, no fueron vacunados y ya no hay dosis disponibles.

De acuerdo con la denuncia pública hecha por gran parte del personal médico, el pasado 20 de enero el Hospital Escandón notificó que comenzaría la vacunación del personal de primera línea de batalla contra Covid-19, que incluye a personal de enfermería, inhaloterapia, medicina, laboratorio y química, radiología, camillería, limpieza e higiene, operación de ambulancias, manejo de alimentos, asistentes médicos y trabajo social.

Al siguiente día, las autoridades del Hospital solicitaron a sus trabajadores compartir sus datos personales para realizar una lista de quienes iban a recibir la vacuna. Pasaron los días y el personal esperaba noticias de la aplicación, sin embargo el 27 de enero el hospital anunció que la primera fase de vacunación (100 dosis) ya se había llevado a cabo.

Nadie de la primera línea fue vacunado

Tras el anuncio del hospital, los departamentos prioritarios para recibir la vacuna expresaron su indignación y acusaron que “a muchos, si no es que a ninguno, del personal correspondiente a la primera línea fue vacunado”; como respuesta, las autoridades borraron todo lo publicado acerca del programa de vacunación.

“Se le hizo el llamado al médico Fernando Samperio para aclarar este asunto pero solamente se limitaron a darle vueltas al asunto, no respondiendo a nuestra pregunta fundamental ‘¿qué pasó con esas dosis?’ pues la suma de toda la gente del hospital que se considera primera línea, no suman las 100 personas” Pronunciamiento personal médico

Lo anterior ha provocado sospechas y rumores del personal médico acerca de cómo se manejaron las dosis , además de que hasta este día, hay incertidumbre porque ningún directivo se ha acercado a explicar el proceso de aplicación de la vacuna contra coronavirus siendo que dichos trabajadores son los que están en contacto con pacientes sospechosos y confirmados de Covid-19.

Llegaron las vacunas pero no saben quienes la recibieron

Una médica del Hospital Escandón, del área Química encargada de realizar las pruebas Covid-19, explicó que ninguno de los trabajadores de ese departamento han recibido la vacuna e incluso, médicos, camilleros y enfermeras han comentado que tampoco fueron vacunados.

Sobre la supuesta aplicación, mencionó que en fotos compartidas por el mismo hospital de la vacunación no reconocen a ninguna persona que diario esté en la primera fila de batalla, sino que son médicos con incapacidad, que no tiene contacto con pacientes e incluso aseguraron que el director si está vacunado junto a toda su familia.

“Las vacunas llegaron pero a quien se las pusieron, no sabemos pues a quienes estamos expuestos no. El director está vacunado y su familia también; no sabemos si están vendiendo las vacunas y queremos ver si esta denuncia pública nos ayuda a recibir la dosis porque nosotros también tenemos familias que podemos poner en riesgo por nuestro trabajo para con la sociedad”. Médica

Derecho de réplica

La representación legal de la Fundación María Ana María Mier de Escandón también conocida como Hospital Escandón, a nombre de Andrea Victoria Navarro Rojas, solicitó derecho de réplica el 4 de febrero del 2021, la cual se reproduce (en los términos acordados con la persona identificada como el abogado Sergio Becerril), a continuación:

“Nuestra Institución de Asistencia Privada, quien forma parte de la Junta de Asistencia Privada, tuvo participación dentro del proceso de vacunación contra la Covid-19, tras las diversas pláticas mantenidas con el gobierno federal con las cuales se contempló al sector privado para ser parte del Plan de Vacunación que actualmente maneja el gobierno federal. Para que el personal sanitario en primera línea de cualquier hospital tenga acceso a la aplicación de las vacunas, ya sea parte de sector público o privado, se debe enviar una lista escrita e impresa al gobierno federal a través de la Asociación Nacional de Hospitales Privados, en la cual se contempla el personal adscrito activo que actualmente desempeña sus laborales en primera línea en áreas Covid-19, especificando cargo y área, entre ellos el personal sanitario, administrativo, laboratoristas, intendencia, etcétera.

La lista del personal adscrito al Hospital Escandón y que deberá contemplarse para la aplicación de la vacuna contra Covid-19, se envió a la Asociación Nacional de Hospitales Privados, debido a que dicha Asociación fue quien tramitó directamente ante el gobierno federal la aplicación de vacunas contra Covid-19 para el sector privado.

Como es bien sabido, la aplicación de las vacunas es a través de la “Brigada de Vacunación Covid-19”, en centros instalados en sedes de las Fuerzas Armadas, y en casos específicos, se realiza la aplicación en instalaciones de hospitales por propios elementos de las Fuerzas Armadas.

Ninguna vacuna autorizada hasta el momento, cuenta con presentaciones comerciales de sus vacunas y los laboratorios que las producen no tienen un inventario para su comercialización privada, pese a la autorización para su adquisición por parte del gobierno federal.

Nuestra institución en ningún momento recibió en sus instalaciones o por el personal adscrito, las vacunas contra la Covid-19 y/o principios activos de dicha vacuna, adquiridos directamente por el gobierno federal, por lo que es totalmente falso que se manipulara de alguna forma la aplicación de las vacunas destinadas principalmente a nuestro personal médico en primera línea, quienes acudieron personalmente a un centro en una sede de las Fuerzas Armadas, donde previo a su aplicación, cotejaron sus nombres en las listas previamente remitidas con la cédula profesional de cada uno de los médicos, tal y como se podrá acreditar la presencia de nuestro director médico, el Dr. Fernando Samperio Pérez , en el Centro de vacunación Covid-19, 22/o BTN. O.M., El Chivatito, Ciudad de México, con la entrevista que le realizaron por parte de Imagen Noticias.

Fernando Samperio Pérez Tomada de video

Por supuesto, cabe aclarar que nuestro director médico es parte y líder de la primera línea de atención en nuestra área destinada a pacientes con Covid-19 (Área Respiratoria), como especialista en medicina interna y crítica, justificando la aplicación de vacuna contra Covid-19 que recibió con su participación dentro de nuestra institución y no como un beneficio exclusivo a su cargo directivo”.

Contrarréplica