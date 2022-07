México.- La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum confirmó que la administración que encabeza sigue la pista de tres ex colaboradores de Miguel Ángel Mancera, ya que adelantó, hay incluso una orden de aprehensión contra el ex secretario de Seguridad Pública, Raymundo Collins.

De acuerdo a lo indicado por Sheinbaum Pardo, la medida se giró debido a que el exfuncionario capitalino es acusado por el desvío de millones de pesos, hecho que habría ocurrido cuando estuvo al frente del Instituto de Vivienda (Invi) , durante el periodo comprendido de 2012 a julio de 2018.

En relación al monto que habría sido manejado por parte de Collins, la jefa de gobierno no detalló la cantidad, sin embargo explicó que asciende a millones de pesos de los cuales dijo, no existía sustento en algún crédito o promoventes sociales a favor de la vivienda social.

De la misma forma, explicó que se pudo detectar que los recursos en cuestión , sencillamente fueron entregados de manera directa “para la construcción de viviendas", de las cuales refirió, "más que sociales, son de nivel medio”.

Será PGJ la encargada del caso

Finalmente, la mandataria señaló que será la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX), la que se encargue de desahogar las pruebas del caso que pesa sobre el también ex titular de la entonces Secretaría de Seguridad Pública local.

Cabe recordar que Collins Flores fue designado como director del Invi en el mes de diciembre de 2012, cuando el hoy senador por el PRD, Miguel Ángel Mancera asumió el cargo de jefe de gobierno de la capital.

Apenas el pasado 18 de diciembre, la PGJ-CDMX giró tres órdenes de aprehensión contra exfuncionarios de la Secretaría de Finanzas en el gobierno de Mancera, debido a que son señalados por cometer delitos en detrimento de las finanzas públicas.

Collins ya presentó un amparo contra detención

El 23 de diciembre pasado, Collins Flores presentó una demanda de amparo en contra de la orden de aprehensión, misma en la cual solicitó la protección de la justicia federal.

No obstante, el juez titular del juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el que radicó su recurso, no otorgó la suspensión contra la orden que pesa en su contra, toda vez que el exfuncionario no solicitó dicha acción.

Debido a dicha situación, la PGJ encabezada por Ernestina Godoy no cuenta con impedimento alguno que obstruya el posible aseguramiento del exsecretario.