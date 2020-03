Nahomi Sarahí lleva 12 días desaparecida; autoridades de Edomex y CDMX siguen sin buscarla

Nahomi salió de su casa en Los Reyes la Paz el sábado 29 de febrero para ir a una fiesta de XV años.



México.- Nahomi Sarahí Romero Hernández, de 15 años de edad, fue reportada como desaparecida desde el 1 de marzo pasado, pero hasta ahora autoridades del Estado de México y la Ciudad de México no la han buscado a pesar de los datos que la familia ha aportado a la investigación.

Nahomi salió de su casa en San Vicente Chicoloapan la tarde del sábado 29 de febrero para acudir a una fiesta de XV años junto a sus amigos de secundaria; el evento fue en la colonia El Salado, ubicada en el municipio de Los Reyes la Paz, Edomex. Cerca de las 12 de la noche, avisó a su familia que le habían robado sus pertenencias y dinero, por lo que se quedaría en casa de una amiga y al día siguiente iba a regresar a su casa.

En entrevista con SDPnoticias la tía de Nahomi, María de los Ángeles Romero relató que la adolescente se volvió a comunicar con su familia alrededor de las 10:30 de la mañana del domingo 1 de marzo; dijo que ya iba de regreso a su hogar pero no llegó.

“La estuvimos esperando todo el día pero no llegaba ni obtuvimos respuesta en su celular, ya no supimos nada. Al día siguiente llegamos a la Fiscalía de Chimalhuacán a denunciar su desaparición pero no quisieron reportarla, nos dijeron que fuéramos a buscarla al lugar de la fiesta y con las personas con quienes estuvo”.

Al no obtener ayuda de dicha fiscalía, se trasladaron a la sede de Nezahualcóyotl donde la noche del 2 de marzo levantaron la ficha de búsqueda, y fue hasta el martes 3 que la Alerta Amber se activó porque de acuerdo con el testimonio, los primero días las autoridades pusieron trabas y solicitaban que primero la familia buscara a Nahomi por sus propios medios.

Ficha de búsqueda Nahomi. FGJ-CDMX

Nahomi Sarahi. Especial

Familia de Nahomi sabe quien se la llevó

Nahomi Sarahí Romero Hernández era víctima de acoso , su agresor es un hombre de más de 30 años de edad que en reiteradas ocasiones amenazó a la familia con que “nunca” volverían a ver a la joven. Por esta conducta, la mamá de la adolescente ya había solicitado una orden de restricción en Chimalhuacán, pero no funcionó.

La tía María de los Ángeles asegura que toda la familia sabe que este hombre es el responsable de la desaparición de Nahomi; testimonios de sus amigos relataron que el día de los XV años, un sujeto mayor llegó al evento y se la llevó . Ellos pensaron que era un pariente y por eso no avisaron sobre lo ocurrido.

“Antes esta persona era amigo de la familia y por eso ya sabíamos que tenía otros intereses para con Nahomi pero no íbamos a permitir que él tuviera este tipo de acercamiento con ella. A su mamá la amenazó en varias ocasiones con que se la iba a llevar y no iba a dejar que la volviéramos a ver, y a pesar de la denuncia se la llevó”.

Nahomi terminó la secundaria en 2019 y cuando realizó el examen para ingresar al nivel medio superior, su puntaje no fue suficiente para la escuela que quería de la UNAM; le designaron un Colegio de Bachilleres cerca de Metro Pantitlán pero debido a su personalidad introvertida, desertó y tenía planeado intentar de nuevo dicho examen.

Nahomi Sarahi. Especial

A Nahomi la vieron en Iztapalapa

El caso de Nahomi actualmente se investiga en la Ciudad de México porque el último lugar donde alguien la vio fue en la colonia Ermita Zaragoza , Iztapalapa el 1 de marzo. En una vecindad de este lugar, su mamá pudo identificar a través de una ventana, el vestido que su hija portaba el día que desapareció.

A pesar de todos estos datos, en la CDMX tampoco hay señales de que la adolescente sea buscada por la Fiscalía Especializada en la Búsqueda, Localización o Investigación de Personas Desaparecidas (Fipede) y las respuestas son las mismas: “estamos trabajando”, “estamos rebasados de trabajo”, “no la busquen, ella va a regresar por su propio pie”, “que de seguro era su novio”, según contó María de los Ángeles.

“Nos traen vuelta y vuelta en la Ciudad de México y nosotros desde el segundo día ya habíamos aportado la información de esta persona que se la llevó; les dimos la ubicación del inmueble y todo el contexto de la denuncia previa la tienen pero no han hecho nada, no la buscan ni investigan a esta persona como el responsable de su desaparición”.