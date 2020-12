La familia del ciclista Martín Flores Parra exigió a Claudia Sheinbaum que los responsables de los hechos no salgan de la cárcel

México.- La madre y la hermana de Martín Flores Parra, ciclista atropellado en Eje Central el 10 de diciembre de 2020, exigieron justicia y que los responsables no salgan de la cárcel, en un video que se publicó en Twitter.

En el material se ve a la hermana del ciclista exigiendo a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que los responsables reciban el castigo que merecen.

"Ya es justo que haga justicia esos tipos que hicieron este desmadre no vuelva a salir de la cárcel para siempre, están acostumbrados a matar gente porque no les importa y creo que ya es justo. El gobierno que haga algo por favor" Hermana de Martín Flores Parra, ciclista atropellado

La mamá y la hermana del señor Martín, fallecido en #EjeCentral, le mandan un mensaje, no es un mensaje, es una súplica, que ninguna familia debía estar haciendo. Es para ustedes:@Claudiashein @andreslajous @FiscaliaCDMX pic.twitter.com/lRFas1dQsg — Bicireportera CDMX (@BicireporteraDF) — Bicireportera CDMX (@BicireporteraDF) December 12, 2020

La hermana de Martín dio a conocer que éste tenía un hijo en edad escolar. Además, era Martín quien corría con los gastos de manutención de su madre, que también aparece en el video.

"Y no es justo que por esos inconscientes esas malas personas esté pasando todo eso ya estamos cansados, hartos de toda esta clase de personas, de esa gente inconsciente que no tiene ni siquiera sentimientos y les vale. Les vale destruir vidas, Además (Martín) tenía un hijo estudiando y no es justo lo que hacen. Y mi mamá él se hacía cargo de ella, mi mamá está enferma" Hermana de Martín Flores Parra, ciclista atropellado

Conductor atropella a ciclista y muere calcinado

Un conductor murió la noche del 10 de diciembre de 2020, entre Eje Central y doctor Arce, cerca del Metro Obrera, tras chocar con un vehículo, atropellar a un ciclista, y quedar dentro de su unidad, que se incendió.

El percance se dio porque el conductor jugaba “carreritas” con otro sujeto, para ganarse paso por la avenida. El responsable del incidente chocó con un carro, perdió el control, atropelló al ciclista y murió calcinado porque el tanque de su coche se averió.