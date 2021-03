Leonel Luna, exalcalde de Álvaro Obregón, dio positivo al examen de alcoholemia

AVANCES en el CASO de @leonel_luna

-El examen de alcoholemia resultó POSITIVO

-Cámaras de @C5_CDMX NO CAPTARON el momento del choque

-NINGÚN auto lo perseguía

-NO HAY huellas de frenado

-CHOCÓ a las 4:00 am

-MURIÓ en Xoco 6:48 am



