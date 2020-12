Marchas feministas: jóvenes citadas por la Fiscalía de CDMX acusan criminalización

La FGJ citó a 13 personas por los delitos de robo, daño a la propiedad y lesiones en protestas feministas; acusan fabricación de delitos en su contra



México.- El 8 de marzo de 2020, Día Internacional de las Mujeres, una joven acudió a la marcha en la CDMX con una lona que contenía la historia de una mujer víctima de feminicidio, acompañó a la familia y participó de manera pacífica en la protesta junto a más compañeras; ahora, la Fiscalía capitalina la acusa de los delitos de robo, daño a la propiedad y lesiones, que presuntamente ocurrieron ese día.

El pasado 19 de noviembre, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) emitió al menos 13 citatorios dirigidos a jóvenes feministas y activistas por los delitos mencionados que supuestamente realizaron mientras participaban en alguna marcha contra la violencia hacia las mujeres. Por su parte, las personas citadas denuncian criminalización por protestar y fabricación de delitos .

“A mi me acusan de que participé en un saqueo que presuntamente sucedió el 8 de marzo a las 12 del día, sin embargo yo a esa protesta acudí acompañada y portando una lona de una víctima de feminicidio. Además, la marcha comenzó hasta las 4 de la tarde y las únicas pruebas de la Fiscalía es una foto mía con dicha lona”. Joven que participó en marcha 8M

Para esta joven, la carpeta de investigación iniciada en su contra “no tiene ni pies, ni cabeza” pues aseguró que la acusación de la FGJ-CDMX se derivó de la publicación de un perfil de Facebook identificado como Ana Pérez, que ya no existe, donde señalaban nombres con fotos y links a las cuentas de estas personas de la misma red social, y se refería a ellas como “ líderes feministas ”.

Esta publicación denunció a varias personas por participar en marchas feministas y ello bastó para que la Policía Cibernética de la CDMX iniciara una investigación en su contra; “lo que están haciendo las autoridades es una manera de intimidar al movimiento feminista para que dejemos de salir a marchar, detenernos con castigos y represión”.

Marcha 8M en CDMX. Juan Pablo Zamora / Cuartoscuro

Criminalización por lanzar glitter

Entre los citatorios emitidos por la Fiscalía, donde se acusa de daños a diferentes instalaciones, saqueos de tiendas departamentales y comercios, tras la realización de manifestaciones, también incluyeron a Alec, persona agénero, activista e integrante del colectivo Resistencia Queer .

“Parece que a todes nos están aventando al mismo saco por los delitos como robo, lesiones y destrucción de propiedad [...] Sobre el 8 de marzo pasado, yo no participé en la marcha y únicamente acudí a compartir con las compas herramientas de autodefensa porque frente a la presencia policial que reprime con violencia, es nuestro legítimo derecho ocupar la autodefensa para protegernos”. Alec, Resistencia Queer

Ese 8M se hizo viral un video de Alec donde se le observa compartiendo consejos de autodefensa; sin embargo, dichas imágenes fueron sacadas de contexto para desprestigiar el movimiento feminista e iniciar una investigación en su contra. El colectivo Resistencia Queer además acusa que estaban en la mira del Estado desde protestas que ocurrieron en 2019.

Recordaron que en agosto del año pasado, cuando varias colectivas convocaron a un mitin pacífico en el edificio de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX para protestar contra la violencia policiaca y con el # NoMeCuidanMeViola , fueron integrantes de Resistencia Queer quienes arrojaron simbólicamente, diamantina rosa al entonces secretario Jesús Orta y “desde ahí, quedamos en la mira del Estado porque el glitter se volvió un símbolo del movimiento”.

Jesús Orta Tomada de video

Protesta 16 de agosto #NoMeCuidanMeViolan. María José González / Especial

Más recientemente, los datos de Alec se hicieron virales por redes sociales en junio pasado, cuando en el contexto de las manifestaciones antirracistas de Estados Unidos, en México la también se convocó a un mitin pacífico y al día siguiente, un reportero compartió sus fotografías y la señaló como una “ líder anarquista ”, término que no existe en el anarquismo caracterizado por ser de una organización horizontal.

Delitos falsos contra feministas y defensores

Tras estos sucesos, los mensajes de odio hacia Resistencia Queer han ido en aumento #y ha sido necesario dar de baja cuentas en redes sociales. Sobre los citatorios por participar en marchas feministas, Alec aseguró que no hay persona en específico que haya denunciado, pues todo ha sido elaborado por la policía cibernética, que retomó información de Facebook para abrir la carpeta con delitos falsos .

“Al Estado no le importa si somos personas cisgénero, transgénero o mujeres. El Estado te va a cazar y te va a criminalizar de la misma manera; con esto, está criminalizando el legítimo derecho a la protesta. Ahora es con feministas y activistas LGBT, pero esto le puede pasar a cualquier persona que se manifieste en las calles para exigir sus derechos; es necesario el apoyo para evitar presas políticas”. Alec, Resistencia Queer

Para el colectivo, el Gobierno de la CDMX intenta asustar y amenazar a las personas que se están manifestando para que dejen de salir a las calles, pues aseguraron que cuando el Estado empieza criminalizar las protestas es “porque los movimientos sociales ya agarraron suficiente fuerza y para detenerlo, usa esta estrategia fascista”.

Tanto para la joven que participó en la marcha del 8M con una manda de una víctima como para Alec, la exigencia es que las autoridades detengan la criminalización en su contra que calificaron como una “cacería de brujas”; que retiren los cargos por los delitos falsos que se les están imputando y que no sea un tipo de represalia por participar o apoyar la toma de la OKUPA, ex CNDH.

Casa de Refugio Ni Una Menos Andrea Murcia / Cuartoscuro

Casa de Refugio Graciela López / Cuartoscuro

Ambas personas que compartieron sus testimonios también aseguraron que no se conocen entre ellas, algunas pertenecen al Bloque Negro, otras son jóvenes que participan esporádicamente en protestas, otra parte son activistas y defensoras que luchan por los derechos humanos y comparten eventos por justicia para mujeres víctimas de violencia.

Persecución del Estado aumenta linchamiento social

Este próximo 4 de diciembre, las 13 personas citadas por la Fiscalía deberán acudir a presentar su declaración formal a la Coordinación Territorial CUH-2 de la alcaldía Cuauhtémoc; de manera simultánea a las 12 del día, Resistencia Queer está convocando a un mitin pacífico en el mismo lugar para solidarizarse, cuidarse y demostrar que las personas investigadas no están solas.

En entrevista con SDPnoticias, Gin, integrante de dicho colectivo agregó que un factor preocupante es que la criminalización da carta abierta al linchamiento social, y no sólo se enfrentan a la persecución del Estado , también al señalamiento, desprecio y encono de la sociedad, sobre todo con los mensajes de odio que pueden escalar a otro tipo de violencia.

Al final, mencionaron que el trabajo de la policía Cibernética no se ve reflejado cuando han denunciado amenazas en su contra por redes sociales pues no hay seguimiento y archivan los casos, “pero no fuera contra les manifestantes, ahí sí actúan de la forma más rápida que pueden y usan todos sus recursos”.