Jesús Sesma inicia campaña rumbo al Congreso de la Ciudad de México

Jesús Sesma va por el Distrito 5 Azcapotzalco-Miguel Hidalgo.

México.- El candidato a diputado en el Congreso de la Ciudad de México (CDMX), Jesús Sesma Suárez, inició actividades de campaña con el acompañamiento de simpatizantes, familiares y amigos.

El contendiente por el Distrito 5 Azcapotzalco-Miguel Hidalgo , estuvo acompañado por su compañero del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y candidato a diputado local por el Distrito 3, Sergio Palacios, quien señaló que se busca lograr lo que las autoridades no cumplen y por ello estará en las calles haciendo pidiendo el voto.

Jesús Sesma recordó que tiene más de 20 años de trayectoria política dentro del PVEM, plataforma desde la cual va a participar con propuestas realizables .

“Por supuesto que les vengo a pedir su su voto, pero lo hago porque vengo a decir cosas diferentes, a proponer, a innovar, a ser creativos desde el Congreso por la gente de Azcapo. Estamos aquí para ver qué es lo que realmente podemos cambiar, no venimos a prometer imposibles, no vengo a prometer lo que no puedo cumplir, el Partido Verde siempre se ha caracterizado por cumplir lo que promete. Y en política como en la vida, cumplir lo es todo" Jesús Sema. Candidato PVEM

PVEM busca resolver obstáculos de las familias

Por su parte, Sergio Palacios dijo que dentro del Partido Verde ha encontrado gente que está realmente preocupada porque las cosas se hagan bien, por lo que en conjunto buscarán sacar adelante los obstáculos que enfrentan las familias hoy en día desde el Congreso de la Ciudad de México.