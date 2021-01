CDMX: Jael Monserrat Uribe Palmeros está desaparecida desde julio de 2020

Jael Monserrat Uribe Palmeros de 21 años fue vista en Iztapalapa; no hay avances en la investigación sobre su posible paradero



México.- Jael Monserrat Uribe Palmeros, de 21 años de edad, fue vista por última vez en el cruce de Eje 5 Sur y la Viga en la alcaldía Iztapalapa el 24 de julio de 2020. Cámaras de seguridad siguieron su camino hasta un puente desnivel de calzada de Tlalpan y Eje 5 en CDMX, pero luego de ello, no se sabe nada más sobre su paradero.

A casi 6 meses de la desaparición de Jael Monserrat, su mamá Jaqueline acusa que no hay ningún avance , no se tienen líneas de investigación y hasta se han extraviado elementos de la carpeta. La familia es quien ha investigado y difundido la desaparición de la joven, pues desde el primer acercamiento a las autoridades, han sido revictimizados y criminalizados.

“Ese 24 de julio, cámaras de C5 graban cuando se sube a un auto color gris pero no se distingue ni el modelo ni las placas, y hasta ahora, esa información seguimos sin recibirla pues incluso nos dijeron que el video se extravió. Luego mi hija se baja del auto en el puente desnivel y es lo último que se alcanza a ver porqué las siguientes cámaras no grabaron”. Jaqueline Palmeros

Ficha de búsqueda de Jael Especial

Revictimización en desaparición de Jael

La denuncia por la desaparición de Jael ocurrió el siguiente 26 de julio; y a pesar de que sí iniciaron el caso, su madre aseguró que no comenzaron a buscarla pues recibió comentarios como: “hay que esperar para ver si no anda en una fiesta” y 8 días después le dijeron que habían casos en los que las mujeres regresaban luego de 10 días “de estar de fiesta o con alguien”.

“Días después todavía no habían pedido las grabaciones de cámaras alternas como de casas particulares o plazas cercanas. Tampoco han retomado la Alerta Alba, no hay ningún avance, ya me cambiaron en tres ocasiones a los policías de investigación”. Jaqueline Palmeros

En entrevista con SDPnoticias, Jaqueline explicó que a lo largo de casi 6 meses ha tenido que hacer el trabajo de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, quienes no terminan de indagar cada línea de investigación y por lo tanto, todas las pistas que han recibido están inconclusas.

Exigen última ubicación de Jael

El video que grabó a Jael Monserrat sobre Eje 5 Sur y la Viga es de las cámaras del C5 y actualmente está extraviado. La familia de la joven pidió un peritaje para esclarecer el modelo y las placas del vehículo, pero no se realizó. También saben que la FGJ-CDMX perdió un chip que se encontraba en el domicilio de la joven y por ello, se ha perdido la información de ahí.

Sobre la última ubicación de Jael no se sabe y la Policía Cibernética tampoco tiene planes que entregar a la familia. Y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México no ha dado respuesta sobre el apoyo para los dos hijos de la joven que tienen 2 y 4 años de edad, y quienes deberían recibir atención médica, legal y económica.

Protesta por Jael Especial

Jael Monserrat Especial

La ficha de búsqueda de Jael emitida por la Fiscalía señala que la joven mide 1.52 metros, es de complexión mediana y tiene el cabello lacio negro. Además, tiene tatuajes en los brazos con las figuras de un oso, una pistola, unas coronas, la figura de una Santa Muerte y de una Harley Queen.