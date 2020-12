CDMX: Ivonne denuncia amenazas con publicar contenido íntimo

Ivonné Teresa mostró las amenazas en su contra relacionadas con videos íntimos; le piden dejar su casa

México.- Ivonné Teresa Corral, exsecretaria de Medio Ambiente y Movilidad del PRI, denunció que personas desconocidas comenzaron a amenazarla por mensajes de WhatsApp con publicar contenido íntimo, si no abandona su casa en la CDMX.

A través de su cuenta personal de Twitter, la mujer hizo públicas las amenazas en su contra este 10 de diciembre; se dijo avergonzada y también alertó que se encuentra vulnerable. Ivonné también contó que ya denunció lo ocurrido como violencia digital y está en proceso una investigación, sin embargo, pidió ayuda para dar a conocer su testimonio.

“Estoy muy avergonzada de tener que exponerme. Estoy sola y vulnerable. Me están amenazando con subir videos “míos” (no sé de dónde) si no me voy de mi CASA. Ya levante una denuncia, mi testimonio aquí es mi voz porque me siento en peligro”. Ivonné Teresa Corral

Amenazas contra Ivonné

En las imágenes que acompañó Ivonne junto a su publicación, está una captura de pantalla con mensajes que dicen: “Tenemos vídeos tuyos y van a conocer lo marranita que eres [...] si te largas del edificio se termina todo”.

Además, compartió la denuncia que interpuso en la Fiscalía de Investigación Territorial en la alcaldía Benito Juárez por el delito de amenazas agravantes que consiste en difundir, exponer, distribuir, publicar, compartir, mediante diferentes medios, contenido íntimo sin el consentimiento de la persona; también regulado por la Ley Olimpia.

Estoy MUY AVERGONZADA d tener q exponerme.Estoy sola y vulnerable. Me están amenazando con subir videos “míos” (no sé de dond) si no me voy d MI CASA. Ya levante una denuncia,mi testimonio aquí es mi voz,me siento en peligro AYUDA RT @En_laDelValle @LaNapolesCdMx @YuririaSierra pic.twitter.com/VyMqVQ3r8N — Ivonné Teresa Corral (@IvonneTheresa) — Ivonné Teresa Corral (@IvonneTheresa) December 10, 2020

Su publicación ha sido compartida por decenas de personas que alertan sobre un posible incremento de violencia en contra de la mujer, también exigen a la Fiscalía de la CDMX investigar y sancionar a los responsables con el objetivo de que no quede impune su caso.

Ley Olimpia en CDMX

Este tipo de violencia contra las mujeres es sancionada en la CDMX y conocida como Ley Olimpia, misma que entró en vigor el 22 de enero de 2020 luego de que se publicaran en la Gaceta Oficial.

La legislación sanciona el delito de violencia contra la intimidad sexual con hasta 6 años de cárcel y multas por la grabación o elaboración de audios, videos o imágenes reales o simulados de contenido sexual íntimo de personas sin su consentimiento u obtenidos mediante engaño, además de la difusión, reproducción y comercialización de material íntimo sin consentimiento.

Destacar que la alcaldía Benito Juárez, donde denunció Ivonné, es de las primeras demarcaciones en reconocer dicha ley e incluso, impartir una serie de conferencias sobre el tema que sucedieron en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.