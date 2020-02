Giovana "N" vivió por un tiempo en casa de la mamá de Fátima

Giovana es buscada junto con su esposo Mario Alberto por el feminicidio de Fátima, luego de que autoridades encontraron indicios en su domicilio.

México.- Giovana "N", la mujer señalada por la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México (CDMX) como responsable del rapto de la niña Fátima Cecilia, vivió por un tiempo en la casa de la mamá de la víctima de feminicidio.

En entrevista con Imagen Televisión, María Magdalena Antón, mamá de Fátima Cecilia, confirmó que conoce a Giovana y que por un tiempo ésta rentó un cuarto en su casa junto con sus dos hijas.

Cuestionada sobre las posibles intenciones en su contra por parte de la señalada y su esposo, Mario "N", a quien la Fiscalía capitalina también busca por el feminicidio, dijo que nunca conoció al hombre y que duda que la imputada haya tenido motivos para lastimar a su familia.

"Era una conocida. Pero yo no creo que ella haya sido capaz de eso. Ella vivió aquí en la casa, tiene dos niñas pequeñas y yo nunca vi que ella maltratara a sus hijas. Dudo que ella sea quien le arrebató la vida a mi hija. A su esposo yo no lo conocía y no sé por qué tomaría represalias" María Magdalena Antón. Mamá de Fátima.

FGJ encontró indicios sobre el feminicidio en el domicilio de Giovana y Mario Alberto

De acuerdo con la FGJ de la CDMX, Gladys Giovana "N" y Mario Alberto "N" son los probables responsables del feminicidio de Fátima Cecilia, debido a que en su domicilio en Xochimilco se encontró ropa de la menor de edad y documentos de sus padres, por lo que no se descarta que el crimen pudiera tratarse de algún tipo de venganza en contra de la familia Aldrighetti Antón.

Según testimonios recabados entre vecinos, los ahora prófugos de la justicia abandonaron su casa en la colonia San Felipe de Xochimilco el pasado viernes 14 de febrero. De Mario Alberto se dice que era alcohólico y que golpeaba a su esposa e hijas.