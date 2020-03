Sobre el feminicidio de la doctora Mayte Viridiana en el IPN nadie sabe nada

Mayte Viridiana Aguilar Martínez fue asesinada el 12 de febrero en Tláhuac; autoridades no han reportado avances en el esclarecimiento del crimen



México.- La doctora Mayte Viridiana Aguilar Martínez fue asesinada el 12 de febrero de pasado cuando se dirigía a su trabajo en la alcaldía Tláhuac a bordo de un Uber. A casi tres semanas del feminicidio, en la Escuela Superior de Medicina y Homeopatía (ESMH) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), de donde ella era egresada, nadie sabe nada y las autoridades no ofrecen respuestas.

Este lunes 2 de marzo, en la marcha de estudiantes de Medicina en la CDMX convocada para exigir justicia por los asesinatos de tres médicos en Puebla, alumnas del Politécnico también nombraron a Mayte Viridiana y contaron que hasta el momento, autoridades universitarias y locales no responden a su exigencia de justicia pues no hay avances en la investigación que permitan detener a los responsables.

“Sabemos lo mismo que se publicó, no hemos tenido contacto con la familia y las autoridades no han dicho nada respecto a este feminicidio. No tenemos rostro del asesino, no hay motivos, no sabemos porqué mataron a una mujer con muchos sueños y mucho potencial”. Alumnas del IPN

En particular, por este caso exigen justicia, que los responsables del crimen sean sancionados y cumplan sus condenas; un par de alumnas de la ESMH refirieron que la protesta es mayor porque era alumna, pero también una mujer víctima de la violencia feminicida en el país y no quieren que se quede solo en una cifra.

Feminicidio de Mayte Viridiana

Mayte Viridiana Aguilar Martínez, de 33 años de edad y médica de profesión, fue asesinada cuando iba a bordo de un Uber por la alcaldía Tláhuac; según testigos, al menos dos personas a bordo de una moto, la atacaron a balazos en el camino rumbo a su trabajo en el Hospital ISSSTE Zaragoza .

El chofer de Uber, identificado como Luis de 21 años, contó a autoridades de la CDMX que la motocicleta se emparejó al coche en la colonia Los Olivos, ubicada en Tláhuac: y luego de disparar, los responsables se fueron del lugar en el mismo vehículo.

Luego, Luis habría pedido apoyo de equipos de emergencia, sin embargo, cuando arribaron al lugar, únicamente pudieron confirmar la muerte de la joven. Hasta el momento, el Gobierno de la CDMX ni la Fiscalía local han emitido información respecto a este caso; y es por redes sociales que familiares, amigos, la comunidad del IPN y conocidos han lamentado este feminicidio.

Mensajes recuerdan a la joven médica como una “gran mujer, una maestra increíble y muy exitosa”; también cuentan que Mayte tenía un gran compromiso con su profesión y voluntad de servir; la describen como una persona honesta y trabajadora, y repiten la exigencia de no dejar impune el caso.

Violencia de género en la escuela de medicina del IPN

Jessica y Carmen, alumnas de la ESMH del Politécnico también expusieron que en esa institución educativa la violencia contra las mujeres va en aumento, pues además de registrara denuncias por acoso sexual, también saben de otros casos donde estudiantes mujeres del IPN han sido víctimas de violencia y son reportadas como desaparecidas.

“Esto ya no puede seguir pasando, sabemos de más casos de compañeras que han desaparecido pero ya son varias víctimas de violencia; cuando algunos alumnos va a hacer su servicio social a comunidades rurales, son agredidos e incluso asesinados”. Alumnas del IPN

Recientemente, mujeres organizadas de esta Escuela realizaron un tendedero de denuncias por acoso; hallaron que los señalados por estas agresiones son profesores, alumnos, trabajadores y maestros en plazas clínicas, por lo que advirtieron que las protestas al interior continuarán hasta erradicar la violencia normalizada en su contra.

“El movimiento está fuerte dentro de la escuela, con las denuncias nos dimos cuenta de que la violencia ocurre diario y no estamos seguras. Los profesores abusan de su poder y es injusto porque estas acciones han permanecido impunes durante años [...] ya no vamos a permitir que eso siga”. Alumnas del IPN