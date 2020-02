Sonia López reclamó a las autoridades de la CDMX la pérdida de horas claves en la búsqueda de la niña de 7 años, Fátima.

México.- La tía de Fátima, Sonia López , reclamó que su sobrina pudo haber sido encontrada con vida si las autoridades de la Ciudad de México le hubieran hecho caso.

En declaraciones fuera del Instituto de Ciencias Forenses (Incifo), Sonia, cuestionó la actuación de las autoridades pues dijo que fue prácticamente la familia quien aportó las pistas e hizo el trabajo para que la niña de 7 años fuera encontrada muerta tras reportarla como desaparecida.

La tía de Fátima recriminó la pérdida de “horas fundamentales” que pudieron hacer que la niña apareciera con vida junto a su familia, por lo que hizo un llamado a la no repetición:

“Ella pudo ser encontrada con vida pero no nos hicieron caso, es importante que no se olvide esta situación, no debe pasarle a nadie más” Sonia López. Tía de Fátima

Tía de Fátima envía mensaje a AMLO y a Claudia Sheinbaum

Sonia también envió un mensaje a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y al presidente AMLO; a la primera le recordó que se había comprometido a cambiar la situación y al segundo le pidió que hiciera su trabajo y mejore las instancias.

La tía de Fátima también denunció que ya había el conocimiento sobre un problema de salud mental relativo a su madre, María Magdalena Antón, al cual no se le ha brindado la atención adecuada y conllevó a una situación de extrema vulnerabilidad a la niña que fue aprovechado por alguna persona para asesinarla.

Sonia López indicó que la madre de la niña también es una víctima y pidió que el nombre de Fátima sea una recordatorio de que México es un país de desaparecidos y de la desigualdad.

Además llamó a la revisión de los protocolos de las escuelas porque se permitió la salida de una niña de 7 años con una desconocida, “y hoy estamos recogiendo el cuerpo”, denunció la tía, quien afirma que la familia de la menor de edad se encuentra “acabada” emocionalmente.