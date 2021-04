El luchador Tinieblas, candidato por RPS, apuesta la mascará por la alcaldía Venustiano Carranza en la CDMX

México.- El candidato del Partido Redes Sociales Progresistas (RSP) por la alcaldía Venustiano Carranza, el luchador Tinieblas, está dispuesto a jugarse la máscara por la prosperidad de dicha alcaldía.

Pese a que perder la mascará se considera una derrota en el mundo de la Lucha Libre, el candidato de RSP, dijo que, para él, desenmascararse para gobernar sería un verdadero honor y el mejor de los triunfos desde hace más de 50 años.

“Pero ahora, por una causa noble y justa, me quitaré la máscara, no tengo ningún problema en hacerlo”. No soy un político más, soy un ciudadano que como ustedes está preocupado por el futuro que le dejaremos a las nuevas generaciones” Tinieblas

Argumentó que sería la propia ciudadanía quien lo desenmascarará en señal de apoyo , por ello dará en prenda lo más preciado para los gladiadores: que se conozca su rostro para que el pueblo pueda saber quién lo gobierna.

Tinieblas buscá la alcaldía de Venustiano Carranza con RSP

El pasado 20 de noviembre del 2020 , el luchador fue presentado como coordinador de la alcaldía Venustiano Carranza del partido RSP en la CDMX, acto con el cual inició formalmente su carrera política.

El presidente del partido RSP, Pablo Antuñano , destacó que dicho nombramiento se debía al excelente trabajo que ha realizado el deportista con jóvenes y adultos en zonas vulnerables para la promoción del deporte.

Una de las incógnitas era si podía presentarse a la elección con máscara. En febrero pasado, el INE se pronunció al respecto:

“El registro de un candidato es un hecho formal y debe acreditar su nombre legalmente establecido con los medios de identificación oficiales: credencial para votar y su acta de nacimiento. Además, en la boleta aparecerá su nombre y un sobrenombre, de forma optativa y adicional; no hay candidatos anónimos, así que, si insisten, siempre tendrán el derecho de litigar en tribunales su caso Instituto Nacional Electoral

¿Qué propuestas de campaña presenta Tinieblas?

El candidato Tinieblas, también habló de algunas de sus propuestas de campañapara mejorar la alcaldía Venustiano Carraza, como lo son:

Creación de una bolsa de trabajo para revertir la pérdida de empleos ocasionados por la pandemia.

Empresas y comercios recibirán beneficios fiscales si contratan a jóvenes como parte de un primer empleo.

Regresar a la policía de barrio y mejorar la seguridad pública para evitar los feminicidios.