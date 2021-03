La diputada Alessandra Rojo de la Vega tomó su Instagram para pronunciarse en contra de la violencia a las mujeres.

México.- La diputada Alessandra Rojo de la Vega se pronunció en contra de la cosificación de las mujeres a través de un reel en su cuenta personal de Instagram: “ no bailo para ti ”, señaló la integrante de la bancada de los diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso de la Ciudad de México, al ritmo de ‘Bichota’ de Karol G.

Con la descripción “las diputadas también bailamos”, la diputada del PVEM señaló que el bailar no le daba el derecho a nadie para cosificarla o que la agredan, porque al final lo hacía únicamente para satisfacerse a sí misma :

“No bailo para ti. No quiero sexo, no de da derecho a agredirme; tampoco te da derecho a tocarme, no me pidas explicaciones. No me cosifiques. Bailo para mí, para expresarme y divertirme” Alessandra Rojo de la Vega. Diputada del PVEM

El pronunciamiento de la diputada Alessandra Rojo de la Vega fue secundado por el Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso de la Ciudad de México, José Luis Rodríguez Díaz de León , quien escribió: “sí es cierto”, a lo que la propia diputada contestó que tiene parejas de baile diputados.

Diputada Alessandra Rojo de la Vega ha defendido derechos de las mujeres

La diputada Alessandra Rojo de la Vega se ha destacado por su labor en favor de los derechos de las mujeres, en agosto de 2020 denunció la existencia de un chat en Telegram con 20 mil usuarios donde se compartían packs, nuder y fotos de mujeres sin su consentimiento, delito que ya podía ser tipificado mediante la Ley Olimpia .