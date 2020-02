A Miguel Ángel Vázquez Reyes se le acusa del desvío de 293 millones de pesos; fue subsecretario de Finanzas en la administración de Mancera

México.- La Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México dio a conocer que detuvo a Miguel Ángel Vázquez Reyes, exfuncionario del gobierno capitalino durante el sexenio de Miguel Ángel Mancera, por su probable responsabilidad en delitos cometidos por servidores públicos.

El vocero de la dependencia capitalina, Ulises Lara López, indicó en conferencia de prensa que el ex subsecretario de Finanzas y ex jefe de gabinete está señalado por un desvió de recursos por 293 millones de pesos , en un caso que implica a otros tres ex servidores públicos que ya han sido detenidos.

Agentes de Investigación de la PGJ CDMX ya habían detenido al sujeto en diciembre del año pasado, pero quedó en libertad en aquella ocasión debido a que contaba con un amparo contra la orden de aprehensión en su contra.

La detención, señaló el vocero, se llevó a cabo “sin uso de la fuerza y con pleno respeto a los derechos humanos” del implicado, y tuvo lugar en las primeras horas de este 27 de febrero en un domicilio de la exclusiva colonia Jardines del Pedregal , ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón.

Tras la aprehensión, fue trasladado para un examen médico y posterior internamiento al Reclusorio Varonil Norte .

Vázquez Reyes fue detenido este 27 de febrero. Cortesía

Miguel Ángel Vázquez Reyes está acusado de desviar 293 mdp de Caprepol

El vocero de la Procuraduría capitalina detalló que Miguel Ángel Vázquez Reyes y los otros tres detenidos fungieron durante el año de 2016 como consejeros suplentes de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva (Caprepol) del entonces Distrito Federal, y uno de ellos asumió como presidente suplente.

“Posiblemente realizaron actos para dejar de pagar las aportaciones de jubilados y pensionados del ISSSTE lo que causó un perjuicio a la hacienda pública por más de 293 millones de pesos”. Ulises Lara López

A pregunta expresa de la prensa, se negó a revelar si esta investigación involucra también a Miguel Ángel Mancera para no afectar el debido proceso, pero adelantó que “si van apareciendo otras personas que estuvieron relacionadas, las vamos a ir presentando y las vamos a llevar ante las autoridades”.

Finalmente, señaló que no se trata de una persecución política contra funcionarios de la pasada administración sino de claras afectaciones a las finanzas públicas de la ciudad. “Aquí está claro que tomaron decisiones que afectaron a la hacienda publica por un monto considerable”.