Diana Sánchez Barrios fue detenida su probable participación en los delitos de extorsión agravada y robo agravado en pandilla, informó la Fiscalía

Diana Sánchez Barrios, líder de ambulantes del Centro Histórico y aspirante a una candidatura por la coalición ‘Va por México’, fue detenida la noche del miércoles 17 de marzo, en la alcaldía Cuauhtémoc, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

En su cuenta de Twitter, la dependencia capitalina señaló que el arresto de Diana Sánchez Barrios se llevó a cabo por elementos de la Policía de Investigación, quienes cumplimentaron una orden de aprehensión obtenida por la Fiscalía de Asuntos Relevantes, por su probable participación en los delitos de Extorsión Agravada y Robo Agravado en Pandilla .

Agentes de la @PDI_FGJCDMX cumplimentaron esta noche, en la alcaldía @AlcCuauhtemocMx, una orden de aprehensión, obtenida por la Fiscalía de Asuntos Relevantes, en contra de Diana “N”, por su probable participación en los delitos de Extorsión Agravada y Robo Agravado en Pandilla pic.twitter.com/HHSICdHMc4 — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) March 18, 2021

Diana Sánchez Barrios se dice víctima de "una persecución política"

Durante su detención, Sánchez Barrios, quien es aspirante a candidata por la diputación local del distrito 9, realizó una transmisión en directo vía Facebook, en la que aseguró ser inocente y acusó ser víctima de "una persecución política" por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum.

“Esta es una persecución política. Soy mujer inocente, trabajadora, del esfuerzo y no tengo miedo. Voy a dar la cara porque soy inocente de lo que se me acusa y no me voy a esconder" Diana Sánchez Barrios

Sánchez Barrios acusó que su detención fue orquestada para impedirle participar en las elecciones, motivo por el cual advirtió que denunciará ante instancias internacionales. Asimismo, convocó a una marcha en su favor.

"Este es un acto del gobierno de la Ciudad, que no me quiere permitir participar y que siempre quiere callar a todo lo que se opone a ellos. Voy a demostrar mi inocencia y voy a denunciar a este gobierno y lo voy a exhibir a nivel internacional... Convoco a una marcha, porque soy inocente" Diana Sánchez Barrios

