Desechan IECM denuncia por supuesta violencia política en Miguel Hidalgo

La Comisión Permanente de Asociaciones Políticas (CAP) del IECM escindió los hechos materia de la denuncia

México.- Tras declararse incompetente para conocer sobre denuncia, por no afectación a derechos político-electorales, la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas (CAP) del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) desechó la denuncia por supuesta violencia política en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Así, la autoridad escindió los hechos materia de la denuncia presentada por una exfuncionaria de la Alcaldía Benito Juárez, y se declaró incompetente para conocer de la queja respecto de la presunta violencia política en razón de género.

La denuncia fue planteada en el sentido de la difusión de información periodística acerca de su actuar como funcionaria, así como de una investigación realizada en su contra por la Secretaría de la Contraloría General; en la que se hace referencia a su vínculo conyugal con un legislador local, así como la difusión de una nota informativa relacionada con la investigación aludida, por parte de dicha Secretaría.

El IECM consideró que no existe una afectación a sus derechos político-electorales, al tratarse de una exservidora pública cuyo encargo no emanó de una elección por el voto popular, o que al momento no se encuentra participando en el actual proceso electoral.

En la sesión urgente de la CAP del IECM, se determinó competencia auxiliar en el dictado de una de las medidas cautelares solicitadas por la promovente , consistentes en el retiro de una parte de una de las publicaciones de un medio noticioso, al considerar que pudiera considerarse violencia de género, en tanto, las autoridades competentes tengan conocimiento del caso.

La comisión del IECM se reservó el pronunciamiento sobre los demás hechos materia de la denuncia hasta contar con mayores elementos.