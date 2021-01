Claudia Sheinbaum responde a un restaurantero que repartió comida luciendo un cubrebocas con el logotipo de Sí por México

México.- La jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum pidió a empresarios de la CDMX no politizar el tema de la pandemia, luego de que Arturo Cervantes, dueño del restaurante Arturo’s, saliera a repartir comida luciendo un cubrebocas con el logotipo de Sí por México.

En su conferencia de prensa del 6 de enero, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre la petición de Arturo Cervantes para abrir los restaurantes de CDMX a 30 por ciento de capacidad a partir del próximo 11 de enero pese al coronavirus, pues, de lo contrario, decenas de miles de locales podrían irse a la quiebra.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum al restaurantero que usa cubrebocas de Sí por México?

Como respuesta, Claudia Sheinbaum señala que a su gobierno le duele “la situación tanto de salud como económica” que ha acarreado la pandemia de coronavirus “principalmente a familias, pero también a empresarios”.

Asimismo, reconoció que, tal como apunta Arturo Cervantes, son los restaurantes de la CDMX de los negocios más afectados por el cierre de actividades y el confinamiento decretado el 18 de diciembre del 2020, el segundo desde el inicio de la Emergencia Sanitaria por coronavirus.

Tras apuntar que está consciente de las repercusiones que tienen las decisiones que toman para contener la pandemia en CDMX, Claudia Sheinbaum agregó que éstas siempre están basadas en criterios estrictamente técnicos.

“La decisión del semáforo rojo no es una decisión política o una decisión personal, sino una decisión de salud pública en el sentido de disminuir contagios, disminuir hospitalizaciones” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum pide a Arturo Cervantes no politizar

Luego de esta exposición, Claudia Sheinbaum pidió poner en su justa dimensión la situación que se vive en la CDMX y el mundo por la pandemia, así como no buscar raja política en el asunto.

“Lo otro es que, con todo el respeto que me merecen todos los empresarios, es importante no politizar estos temas, no ‘electorizarlos’” Claudia Sheinbaum

Sobre Arturo Cervantes, señaló que no lo conoce en persona pero leyó en SDPnoticias que “él está en esta organización Sí por México , que no está de acuerdo con el presidente de la República”.

Por ello, pidió “que se divida el tema de la pandemia y de la responsabilidad social de las empresas de lo político”, pues ese tipo de muestras tienen un claro trasfondo rumbo a las elecciones del próximo 6 de junio.