Centro Histórico de la CDMX amanece sin filtros sanitarios

En el Centro Histórico todavía hay presencia de comercio informal y siguen abiertos negocios considerados no esenciales

Pese a que el gobierno de la CDMX anunció reforzar con filtros sanitarios y vallas metálicas el Centro Histórico, luego de que se anunciara el cambio de color a rojo en el semáforo epidemiológico por el Covid-19, los perímetros “A” y “B” amanecieron sin dichos filtros este martes 22 de diciembre, de acuerdo con Milenio.

Como parte de estos filtros se tienen considerados el cercado con vallas metálicas y la presencia permanente de elementos de la policía de la CDMX en todos los puntos de entrada y salida para la dosificación de personas en las calles del Centro Histórico. Sin embargo, en la mañana de este martes no se encontraron.

Calles del Centro Histórico de la CDMX donde se ubicarían los filtros

Con la finalidad de evitar aglomeraciones y posibles contagios de coronavirus Covid-19, el gobierno de la CDMX señaló que los filtros se ubicarían sobre las calles de Palma, Venustiano Carranza, Correo Mayor y la calle de Donceles

Además, se colocarían vallas metálicas sobre las calles República del Salvador, calle Venustiano Carranza, calle del Carmen, Correo Mayor, Corregidora, 5 de Mayo y calle Madero para dividir ambos sentidos de los carriles de todas las arterias de los perímetros "A y B".

Así como en las calles Joaquín Herrera, Anillo de circunvalación, República de Uruguay, República de Colombia, República de Argentina, Belisario Domínguez, es decir, toda la zona cercana al Eje 1 norte.

Todavía hay presencia de comercial informal en el Centro Histórico

Por otro lado, también se informó que todos los comercios no esenciales estarían cerrados y solamente permanecerían abiertos los hoteles con el 30% de su capacidad, restaurantes (sólo con servicio para llevar) y farmacias en el Centro Histórico; no obstante, todavía hay presencia de comercio informal y siguen abiertos negocios considerados no esenciales.

De acuerdo con Milenio, no ha habido ningún operativo de las autoridades de la CDMX, del INVEA o de la Alcaldía Cuauhtémoc para realizar el decomiso de productos o la detención de alguna persona.