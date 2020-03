Decepción recibir disculpa y no justicia, dice madre de Carlos Sinuhé a autoridades de CDMX

Carlos Sinuhé Cuevas Mejía fue asesinado en octubre de 2011 y el caso sigue impune.

México.- La Fiscalía General de Justicia y el Poder Judicial de la Ciudad de México ofrecieron una disculpa pública a la familia de Carlos Sinuhé Cuevas Mejía, asesinado el 26 de octubre de 2011 , por la indebida procuración de justicia, investigación y actos denigrantes contra el estudiante universitario, mismo que hasta la fecha sigue impune.

Durante su intervención, la madre de Carlos, María de Lourdes Mejía, agradeció la disculpa pero señaló que no es la primera vez que prometen justicia, recordó que desde 2011 el entonces procurador Miguel Ángel Mancera aseguró que abriría todas las líneas de investigación, pero al contrario, se publicó información par criminalizar al joven.

“A 8 años 5 meses no hay justicia [...] Me decepciona que hoy solo me puedan ofrecer una disculpa y no justicia. Someten a los familiares a que sean ellos los que busquen pruebas e investiguen porque la negligencia e incapacidad de las instituciones ha permeado en toda la sociedad”. María de Lourdes Mejía

Urgente que desde las autoridades se evite la estigmatización y criminalización de las y los estudiantes que se organizan para protestar, demandó Lourdes Mejía, madre de Carlos Sinuhe. pic.twitter.com/tDahZXd7KX — CDHDF (@CDHDF) March 4, 2020

La también activista pidió al magistrado Miguel Ángel Mesa Carrillo, representante del Poder Judicial, que la situación de procuración de justicia cambie porque las víctimas son las más afectadas con la revictimización y les recordó que “no están exentos de que sus hijos sean asesinados”.

Agregó que su hijo fue perseguido por su activismo dentro de la UNAM y por ello hizo una solicitud a la fiscal general, Ernestina Godoy para que se respete y atienda la protesta de las y los estudiantes de las preparatorias y facultades de dicha Universidad que denuncian casos de acoso y violencia de género.

Godoy acepta responsabilidad por asesinato de Carlos

La encargada de recitar la disculpa pública fue la titular de la Fiscalía de CDMX, Ernestina Godoy , quien reconoció que la entonces Procuraduría cometió actos denigrantes y estigmatizantes contra la víctima y su familia. También resaltó lo erróneo de las investigaciones y las múltiples violaciones a sus derechos humanos.

La fiscal dijo que la falta de justicia y verdad ha dejado consecuencias negativas en la familia de la víctima; y resaltó el trabajo del grupo de expertos independientes, requerido en la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX, para elaborar un análisis de la averiguación previa donde se indaga la posible ocurrencia de una ejecución extrajudicial contra Carlos Sinuhé.

La titular de la @FiscaliaCDMX, Ernestina Godoy, reconoció que existieron actos estigmatizantes, indolentes e indignantes en el caso de Carlos Sinuhe.



Además subrayó la importancia de reivindicar su memoria como activista y luchador social. pic.twitter.com/WmeeGrr2rV — CDHDF (@CDHDF) March 4, 2020

Acto de disculpa pública. Graciela López / Cuartoscuro

Asimismo tomó la palabra Nashieli Ramírez , presidenta de la Comisión local, quien recordó que la recomendación se emitió “por indebida procuración de justicia al no agotar todas las líneas de investigación incluida una posible ejecución extrajudicial de Carlos”.

Ramírez lamentó que el daño causado no pueda revertirse pero aseguró que la disculpa puede ser un primer paso para el acceso a la justicia y garantías de no repetición, por lo que exigió cesar la criminalización de la protesta social.

Finalmente el magistrado Mesa Carrillo reconoció violaciones a derechos humanos en la investigación por parte del Poder Judicial y del Instituto Forense, y pidió una disculpa a Carlos Sinuhé.