La integrante del cuerpo de emergencia dijo que su instinto maternal impulsó parte de la maniobra para estabilizar a la menor de edad

México.- La bombera Eloísa Herrera narró su experiencia en el rescate de una bebé atrapada entre las paredes de un departamento en Iztacalco.

En entrevista con Noticieros Televisa, la integrante del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México (CDMX) explicó cómo fue que decidió amamantar a la recién nacida, quien a dos días del angustiante episodio se encuentra ya estable en un hospital.

De acuerdo con la trabajadora capitalina, a quien sus compañeros llaman ahora "Heroisa", fue en el traslado de la menor a bordo de la ambulancia que se percató de la urgencia de estabilizar su frecuencia cardiaca.

Bajo ese escenario, reveló que fue su instinto maternal lo que impulsó su decisión de amamantar a la criatura.

"Cuando íbamos en la ambulancia se le revisó el cordón umbilical, la temperatura, etc, pero la frecuencia cardíaca bajaba, no era estable. Teníamos entonces un paro cardíaco y fue cuando decidí alimentar a la bebé, no lo pensé, dije 'permiso' y la alimenté" Eloísa Herrera. Bombera.

La ahora heroína reveló que tiene 4 hijos y que si bien aún falta conocer a detalle el motivo de los padres para el abandono de la criatura, ella no justifica que se lastime de esa forma a ningún menor de edad ni a alguna persona en lo general.