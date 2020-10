VIDEO: Asaltan taquería en Ermita Iztapalapa ¡en un minuto!

Los sujetos se llevaron la motocicleta de una de sus víctimas del atraco.

México.- Un minuto y medio bastó para que sujetos armados asaltaran una taquería en Ermita Iztapalapa y Cuauhtémoc, una calle de la explanada de la alcaldía de la CDMX.

El atraco, que quedó grabado en un video por las cámaras de seguridad del negocio, tuvo lugar alrededor de las 22:20 horas de este 10 de octubre.

En las imágenes se observa la llegada de dos sujetos al local en el que no se observan comensales, solo la parrilla en la que se preparan los tacos.

Uno de los hombres ingresa al local para despojar a sus víctimas de sus pertenencias, en tanto que su cómplice se queda afuera apuntando con el arma hacia adentro.

En el video se pudo escuchar a uno de los asaltantes exigir el dinero de las ventas del negocio, mientras apunta con su arma a los encargados de la taquería.

"¡Dame el dinero... el dinero!" Ladrón

En respuesta, la víctima del comercio ubicado en Ermita Iztapalapa y Cuauhtémoc le contestó: “Aquí no hay dinero, aquí no hay nada. Mira, no tengo nada”.

Además de despojar de sus pertenencias a los están presentes en la taquería, uno de los asaltantes se acerca a una motocicleta que al parecer es de una de las personas que se encuentra en el negocio y la enciende.

Tras cometer el asalto, el hombre que porta el arma huye a pie, en tanto que el otro se va en la motocicleta que momentos antes encendía.