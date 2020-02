“No es una muerta más”: Familia de Araceli Navarrete, asesinada el 16 de febrero en CDMX

Su familia pide a las autoridades no olvidar su caso y sancionar al responsable de este feminicidio.

México.- Araceli Navarrete Durán, de 33 años de edad, fue asesinada dentro de su domicilio el 16 de febrero pasado en la colonia Piloto, alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México. A pocos días del feminicidio, su familia espera y exige que el responsable sea sancionado para que el caso no quede impune y a ella no la recuerden como “una muerta más”.

La noche antes del feminicidio de Araceli, ella y sus dos hijos -una niña de 13 años y un niño de 4- durmieron en casa de la abuela, ubicada en el mismo domicilio de Araceli pero en diferente departamento. Al día siguiente, aproximadamente a las 6 de la mañana, la mujer se despertó para ir a trabajar.

Bajó a su departamento por su uniforme de trabajo y en cuanto entró, recibió repetidos golpes en el rostro , sus pómulos y nariz quedaron destrozados. Al escuchar la agresión, la mamá de Araceli llegó y cuando intentó abrir la puerta, el responsable machucó su mano varias veces, bloqueó la entrada e impidió auxiliar a la víctima.

La familia ahora sabe que el responsable asesinó a Araceli con puñaladas en el estómago, los pulmones y el corazón, para luego intentar suicidarse con dos heridas también en el torso. A la emergencia llegaron vecinos de la familia, quienes tiraron la puerta del departamento para que autoridades de la CDMX detuvieran al agresor.

Araceli y Francisco Javier "N". Especial

A Araceli la mató el miedo

Por el feminicidio de Araceli Navarrete Durán, la Fiscalía General de Justicia de la capital (FGJ-CDMX) detuvo a Francisco Javier “N” , expareja sentimental de la víctima y que hasta el 23 de febrero, estaba bajo custodia en un hospital local por las heridas que él mismo se habría provocado.

La relación entre Araceli y Francisco Javier “N” se remonta 12 años atrás; sin embargo, la mujer decidió separarse de él hace aproximadamente 10 meses debido a la violencia que ejercía en su contra, según relató para SDPnoticias Silvia Negrete , prima de Araceli.

“A Araceli la mató el miedo que le tenía a él porque siempre la violentaba. Ahora sabemos que esta persona la violó sexualmente y golpeó en varias ocasiones, pero ella justificaba esos tratos y nunca decía nada”. Silvia Negrete, prima de Araceli

A lo largo de la relación de su prima, Silvia fue testigo de actitudes violentas contra Araceli; cuenta que en fiestas familiares, Francisco Javier “N” le hacía comentarios negativos sobre su físico, le hablaba “con coraje” y la celaba por cualquier cosa. Además, el hombre no tenía trabajo y por periodos de tiempo, ella solventaba todos los gastos de la familia.

Avances en la investigación del feminicidio de Araceli

Luego de 9 días del feminicidio, la casa donde sucedió continúa resguardada por la Fiscalía capitalina y, según la mamá de Araceli, la carpeta de investigación avanza para esclarecer y tener justicia por la joven, aunque ello no repone la pérdida que sufrió la familia y el miedo con el que viven de salir a las calles de la CDMX por la ola de violencia desatada.

Por resguardo de la investigación y para no truncar los avances, Silvia Negrete solo compartió que el presunto responsable del feminicidio intenta cambiar la versión de los hechos alegando “defensa propia”, pero la familia sabe que hay varias personas testigos de lo ocurrido que puedan ayudar a tener justicia por Araceli.

Fotos de los viajes que hacia Araceli con sus hijos. Especial

Araceli. Especial

“La mamá de Araceli considera que sí hay avances en el caso y yo como su prima espero que no quede sin justicia, que las autoridades no dejen olvidado el caso y que la sociedad no la recuerde como una muerta más del 16 de febrero”. Silvia Negrete, prima de Araceli

Para Silvia, el asesinato de su prima fue planeado por Francisco Javier “N” pero ahora, su pregunta es “¿por qué con tanta saña?”. El cuerpo de Araceli fue velado y enterrado el 17 de febrero y, si la carpeta continúa como feminicidio, este caso se suma a los 4 feminicidios ocurridos en enero del 2020 en la CDMX, y a lo acontecido con Ingrid Escamilla y la niña Fátima Cecilia.

Araceli era grafóloga forense

Araceli Navarrete Durán estudió grafología forense, pero trabajaba como reclutadora de personal para la cadena de restaurantes El Bajío . Desde que entró a laboral, la joven madre comenzó a subir de puesto y antes de que fuera asesinada, tenía el plan de comprarse su primer automóvil.

“Mi prima tenía muchos sueños, subió rápido de puesto en su trabajo, era una persona activa, organizada, comprometida con lo que hacía. Amaba infinitamente a sus hijos y se iban de viaje, junto con su mamá, a cada rato”. Silvia Negrete, prima de Araceli