Me he comunicado con el director de @CFEmx @ManuelBartlett me informa que están trabajando para resolver lo más pronto posible el problema de suministro de energía eléctrica en el Valle de Mexico. El @MetroCDMX ya está en coordinación con @RTP_CiudadDeMex para apoyar la línea 1.

— Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) December 28, 2020