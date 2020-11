Antros, cantinas y bares cerrarán por aumento de casos de coronavirus en CDMX

Antros, bares y cantinas que podían abrir como restaurantes, permanecerán cerrados por al menos 15 días



México.- La jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Shienbaum, informó sobre las nuevas restricciones debido al aumento de casos y hospitalizaciones por contagios de coronavirus Covid-19; por ello, antros, bares y cantinas que podían abrir como restaurantes, deberán cerrar por los siguientes 15 días .

En conferencia de prensa, Sheinbaum notificó sobre la suspensión del programa “ReAbre” como resultado del incumplimiento de las medidas sanitarias, pues estos establecimientos continuaron operando como bares y no como restaurantes.

#EnVivo 🔴📹 De todos depende no regresar al Semaforo Rojo. Todos conocemos las medidas sanitarias. No es tiempo de grandes reuniones. Sigamos protegiéndonos.https://t.co/xmPeDrcwg3 — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) November 13, 2020

También pidieron a la población no realizar fiestas o reuniones de más de 10 personas; e hicieron un llamado en general a la población para seguir las medidas, y a los jóvenes que no enferman gravemente pero que pueden enfermar a sus familiares con mayor riesgo de complicaciones.

Las nuevas medidas de restricción que comenzarán desde mañana 14 de noviembre, fueron justificadas por el Gobierno de la Ciudad de México porque es en lugares cerrados y concurridos donde se dan mayor número de contagios de coronavirus, pues no se utiliza cubrebocas, permanecen por más de 15 minutos en los lugares y hay interacciones sin sana distancia.

Además, la jefa de gobierno dijo que debido al consumo de bebidas alcohólicas, las personas dejan de atender las medidas sanitarias. Estos establecimientos, que en agosto pasado volvieron a abrir como restaurantes a través del programa “ReAbre”, cerrarán por los próximos 15 días y este periodo estará sujeto a evaluación.

En cuanto a los restaurantes , estos podrán seguir operando hasta las 10 de la noche con un aforo de 30%. Y para gimnasios, iglesias, boliches, teatros, cines, museos, acuarios y casinos, deberán cerrar a más tardar a las 7 de la noche a partir del 16 de noviembre.

"De todos depende no regresar al Semáforo Rojo, no es tiempo de grandes reuniones. Por favor, la mejor forma de protegerse y proteger a los demás es siguiendo las medidas preventivas: uso correcto del cubrebocas, lavado de manos y sana distancia. Se han incrementado las hospitalizaciones. Hoy más que nunca, no podemos bajar la guardia". Claudia Sheinbaum

El gobierno aseguró que habrá un fortalecimiento de los filtros y medidas sanitarias en establecimientos; y pidió que se respete el aforo de 30% uso de cubrebocas, caretas, filtros sanitarios, sana distancia, desinfección de espacios y mecanismos de ventilación.

Recordaron que continúa sin autorización la realización de conciertos y eventos masivos, ahora bares, antros y cantinas, billares, baños públicos, eventos deportivos y eventos sociales; oficinas y corporativos, escuelas, guarderías y estancias infantiles en la CDMX.