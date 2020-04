Descarta AMLO cierre del Metro de la CDMX; pide mantener sana distancia

El presidente sugirió a autoridades de la CDMX implementar medidas para que se respete la sana distancia en dicho servicio

México. - El presidente AMLO descartó el cierre del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro por la Emergencia Sanitaria del coronavirus, pero hizo un llamado a funcionarios de dicha dependencia para que se promueva la sana distancia entre usuarios del servicio.

En su conferencia mañanera en Palacio Nacional, el titular del Poder Ejecutivo Federal fue cuestionado respecto al poco seguimiento que habitantes de la CDMX están realizando de las medidas de mitigación y prevención del contagio de coronavirus Covid-19. En específico, se solicitó la opinión del mandatario respecto al alto flujo de pasajeros en el Metro, aún y cuando a partir del pasado 23 de marzo se instruyó la desmovilización masiva de la población.

En su intervención, López Obrador reiteró que el cierre del transporte no es una medida prevista aún para alcanzar la meta de disminución de presencia en las calles de ciudadanos. En ese sentido, sugirió que se implementen estrategias para evitar el aglutinamiento de usuarios y la sana convivencia en el espacio público.

"No se puede detener el metro pero se tiene que cuidar que no se congestione, que no se atiborre, que se ordene el transporte. Eso lo puede hacer el gobierno, que se embarque y se trasladen en vagones no llenos. Eso se puede hacer de entrada" AMLO. Presidente de México.

Cabe recordar que el STC Metro es gestionado por el gobierno de la Ciudad de México (CDMX), encabezado por la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum.

Hasta ahora, Sheinbaum también ha descartado el cierre de dicho servicio, al considerar su función como esencial para el funcionamiento básico de la ciudad.