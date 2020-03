Escuelas de la UNAM siguen con paros en contingencia por Covid-19; rechazan clases en línea

Alumnos de los 8 planteles tomados seguirán hasta que se cumplan sus demandas contra la violencia hacia las mujeres.

México.- Alumnas y alumnos de las escuelas de bachillerato y nivel superior de la UNAM que permanecen con paro de labores aseguraron que las tomas continuarán en medio de la contingencia por el coronavirus Covid-19, pues recordaron que estas protestas es contra la violencia hacia las mujeres , negligencia médicas y de autoridades, e inseguridad.

A través de un pronunciamiento en conjunto, mujeres organizadas y los grupos mixtos de los 8 planteles en paro comunicaron su decisión de continuar con la suspensión de labores a través de los paros o tomas indefinidas durante y después de la contingencia sanitaria para seguir con las exigencias planteadas en sus pliegos petitorios.

También aseguraron que al interior de las escuelas ya han tomado las medidas de prevención e higiene recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las instituciones de salud nacionales pero enfatizaron que la situación actual por el brote de Covid-19 , no va a “doblegar nuestra fuerza”.

“Debido a la falta de seguimiento y respuesta por parte de autoridades a las demandas estudiantiles, nos vemos obligadas a continuar con los paros y tomas durante este periodo de contingencia” Pronunciamiento de escuela en paro

Y frente lo anterior, responsabilizan de su seguridad y salud a las autoridades de cada facultad, preparatoria y colegio, así como a Rectoría. También denunciaron que en los planteles Sur y Azcapotzalco del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), no existen la condiciones óptimas para enfrentar el coronavirus porque los directivos universitarios suspendieron los servicios de luz y agua.

“Cada colectivo ha llevado a cabo un balance en cuanto a recursos y condiciones de su respectivo plantel, concluyendo que se tiene la situación óptima para afrontar la contingencia, a excepción de CCH Azcapotzalco y Sur. ¡Exigimos que se restablezcan y mantengan los servicios básicos!”. Pronunciamiento de escuela en paro

La postura está firmada por colectivos de las escuelas en paro de la UNAM:

Mujeres Organizadas de Facultad de Filosofía y Letras

Asamblea Separatista de Mujeres Organizadas de la Facultad de Psicología

Mujeres Organizadas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Mujeres Organizadas de la Facultad de Economía

Mujeres Organizadas de CCH Azcapotzalco

Estudiantes Organizados de CCH Sur

Colectiva Artemisas Veterinarias y Estudiantes Organizados de la FMVZ

Estudiantes Organizados de Prepa 3

Sociedad de Alumnas Pandora

Ciencias Políticas y Sociales rechazan clases en línea

Por su parte, las Mujeres Organizadas de la FCPyS rechazó la decisión del consejo técnico de dicho plantel para reanudar las clases en su modalidad en línea porque "deslegitima, agrede e invisibiliza” la lucha que mantienen las alumnas contra la violencia hacia las mujeres.

En un comunicado, la colectiva refirió que las Universidad está intentando aprovecharse las pandemia del Covid-19 para dividir a la comunidad estudiantil y exponer a las manifestante que tomaron la facultad, refirieron que es una postura oportunista para ignorar la problemática de la UNAM en torno a violencia.

También señalaron que las clases en línea es un “ privilegio de clase ” porque solo una parte del estudiantado tienen acceso a medios necesarios para participar.