Alumnos exigen medidas contra acoso y discriminación en CECyT 12 del Politécnico

Temen que por cuarentena del coronavirus Covid-19, las autoridades olviden sus demandas.



México.- Las protestas en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) 12 “José Ma. Morelos” del Instituto Politécnico Nacional (IPN) comenzaron con mayor fuerza hace una semana; la comunidad se enteró por medio de un tendedero de denuncias , que una de sus compañeras se suicidó por el acoso sexual que recibía dentro del plantel. Sus agresores son profesores y alumnos que no han sido sancionados.

Los tendederos de denuncias por casos de violencia en las escuelas no son nuevos; en la Voca 12, las protestas de este tipo habían sido silenciadas por las mismas autoridades educativas. Sin embargo, desde el martes 10 de marzo, un grupo de alumnas y alumnos organizados promovieron el tendedero con los señalamiento públicos e iniciaron un paro de 8 horas.

En esos días, la comunidad se enteró que una compañera de cuarto semestre tomó la decisión de quitarse la vida por el acoso sexual del que era víctima dentro del plantel; la noticia llegó 15 días tarde debido a que directivos encubrieron lo sucedido.

“Sabemos que la acosaban varios docentes y compañeros, y por eso ella decidió quitarse la vida. Nadie nos había dicho nada y aún desconocemos cuáles fueron las medidas que tomó la escuela; protestamos también por justicia para ella”. Fernanda, alumna del CECyT 12

En entrevista con SDPnoticias, Fernanda*, una alumna del plantel 12 del Politécnico explicó que por este caso todavía no saben quienes fueron los responsables ni se les ha sancionado. Testimonios cercanos a la víctima contaron que la joven “estaba harta” de las agresiones y creen que recibía amenazas para no contar el acoso.

Protesta en la Voca 12. Especial

Asamblea en el CECyT 12. Especial

Coronavirus y protestas contra el acoso en el IPN

Para el movimiento de alumnos y alumnas dentro del CECyT 12, la contingencia sanitaria por el coronavirus Covid-19 puede “enfriar” sus protestas, pues desde hace unos días habían intentado iniciar un paro de labores hasta la resolución de sus demandas pero el IPN ya anunció que todos los planteles estarán sin labores al menos, hasta el 20 de abril.

“Se supone que este viernes (20 de marzo) ya nos iban a dar una respuesta a nuestras exigencias y ahora tenemos que esperar un mes pero no vamos a dejar que se les olvide lo que ocurre en nuestra escuela y hasta vetar a todos los agresores”. Fernanda, alumna del CECyT 12

Entre los puntos del pliego petitorio, alumnas y alumnos piden que no se tome represalias por su participación en las protestas; destitución absoluta de los profesores señalados por acoso y violencia; y medidas para que la comunidad pueda denunciar, reciba atención y comprenda los niveles de violencia de los que pueden ser víctimas.

Frente a este contexto, la respuesta de la dirección encabezada por Silvia Hernández Osornio , ha sido que todas las denuncias públicas en los tendederos se realicen de manera formal, aunque las mismas alumnas han contado que a estos procesos no se les da seguimientos ni se sanciona a los responsables.

“Para denunciar una agresión debemos acercarnos a la dirección de la escuela y ahí levantar una acta de derechos, pero luego ya no sabemos más; además, si no tenemos pruebas, los casos no prosiguen, no se hace nada y el proceso se estanca”. Fernanda, alumna del CECyT 12

Tendedero de denuncias. Especial

Denuncias de acoso. Especial

Acoso sexual y discriminación en Voca 12

Luego de la primera protesta, el miércoles 11 de marzo se realizó una asamblea estudiantil para presentar el pliego petitorio y votar por un paro de labores. Dicha forma de protesta no se concretó debido a la polarización de la comunidad y la intervención de académicos en la decisión de alumnas y alumnos.

Entre los casos denunciados en el tendedero se pueden leer desde comentarios machistas, agresiones físicas y también en contra de integrantes de la comunidad LGBT; “las tocheras sufrimos acoso por parte del coach”, con nombre y apellido señalan a los agresores, además de que reiteran su derecho a ser respetados y no discriminados por preferencias de cualquier tipo.

“Nos juzgan por nuestra forma de vestir, hacen comentarios discriminatorios contra la comunidad LGBT, dicho machistas que no tienen nada que ver con lo académico. De los tendederos hemos contado alrededor de 500 denuncias”. Fernanda, alumna del CECyT 12

Fernanda* ha cursado 3 años en esta escuela del Politécnico, y con base en su experiencia, asegura que la violencia de género y abusos de poder no son sancionados pues los profesores sigan impartiendo clases. Junto al plantel 12, las vocas 13 y 5 también han levantado la voz contra el acoso e iniciado protestas para tener escuelas seguras.

*El nombre real de la alumna que brindó la entrevista fue modificado por seguridad