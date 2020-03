Alumnas denuncian acoso sexual y represión dentro del Cecyt 13 del IPN

Exigen la destitución del director por encubrir denuncias de acoso.

México.- Alumnas del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyt) 13 “Ricardo Flores Magón”, del Instituto Politécnico Nacional (IPN), denunciaron a profesores y alumnos por acoso sexual, luego de la realización de un tendedero de denuncias la semana pasada dentro del plantel ubicado en la Ciudad de México.

El pasado 2 de marzo, alumnas de esta escuela realizaron la actividad a un tendedero para que la comunidad expusiera sus casos de acoso; hasta ahora, suman 16 denuncias : 9 contra maestros, 6 alumnos y una dirigida contra personal administrativo. La dirección ha sustituido sólo a dos de las personas señaladas, un alumno está suspendido y se siguen 11 procesos de investigación.

Además de la sanción para los agresores, otras demandas de las estudiantes no han sido atendidas desde 2015, por lo que este martes 10 de marzo, intentaron tomar el edificio de gobierno del plantel con el objetivo de iniciar un paro, aunque reportaron por redes sociales, que autoridades educativas lo han impedido con represión la libre manifestación.

"Teníamos dos opciones, estar calladas y morir o hablar y morir, y decidimos hablar"

𝓜𝓪𝓵𝓪𝓵𝓪 𝓨𝓸𝓾𝓼𝓪𝓯𝔃𝓪𝓲

De acuerdo con diferentes medios, la comunidad inconforme reconoció que la dirección del Cecyt 13 ha atendido las denuncias e incluso crearon una plataforma para registrar los casos, sin embargo los procesos de investigación no son transparentes , ni se aclara si los profesores son destituidos de manera definitiva.

Este día, video en redes muestran que los alumnos tenían planeado tomar la escuela tras realizar una asamblea estudiantil, pero hasta ahora únicamente han bloqueado avenida Taxqueña. Se espera que mañana la comunidad entregue su pliego petitorio.

Fotos compartidas por Twitter y Facebook muestran los carteles con consignas como “La cantidad de ropa que usan no determina el respeto que merecen”, “Minimizar el problema también es violencia”, “Disculpen las molestias, no están acosando” y “El IPN me reprime”. Además, exigen la destitución del director Germán Garduño Herrera por no atender sus exigencias y encubrir a señalados por acoso.

Hasta el momento, la dirección general del Politécnico no se ha pronunciado sobre lo que está ocurriendo en la Voca 13; mientras que en otros planteles como ESIME Ticoman, CECYT 5 y UPIICSA también realizado tendederos de denuncias e incluso durante el paro nacional de mujeres, 16 alumnas fueron detenidas en la Unidad de Zacatenco por protestar contra la violencia.