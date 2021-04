"La juventud es uno de los ejes más importantes de mi campaña, rescataré a la juventud de las garras del crimen organizado": Alfredo Adame





México.- Alfredo Adame, candidato de Redes Sociales Progresistas (RSP) a una diputación federal, para representar al distrito XIV en Tlalpan, CDMX, aseguró que rescatar a la juventud de las garras del crimen organizado.

Desde la carretera Picacho-Ajusco, Alfredo Adame inició su arranque de campaña y aseguró que, de llegar a la Cámara de Diputados, la juventud será uno de los ejes más importantes de su gestión.

“Lo que propongo es rescatar a los jóvenes de las garras del crimen organizado, de los narcomenudistas, de las bandas de tratantes de personas; a las jovencitas de las redes de tratantes de blancas, de las redes de prostitución; de alejarlos de las drogas.” Alfredo Adame. Candidato a diputado federal

Para lograr su cometido, Alfredo Adame, mencionó que ofrecerá a los jóvenes la oportunidad de que se conviertan en profesionistas, que tengan educación y que tengan el ánimo para lograr sus objetivos y sus metas.

Alfredo Adame arrancó campaña

Entregando volantes a los automóviles que esperaban el alto en el semáforo que está en la entrada principal de Six Flags, Alfredo Adame, explicó que enfocará sus trabajos en atender temas de seguridad, educación, obra pública y sobre todo la juventud.

Alfredo Adame Cortesía

Alfredo Adame afirmó que si la gente decide elegirlo como su representante, trabajará para arreglar las calles, el alumbrado público, así como también, incrementará el número de patrullas y policías.

El candidato por el distrito XIV en Tlalpan aseguró que no descuidará a los adultos mayores y a los sectores vulnerables, tal es el caso de los jóvenes con adicciones, la niñez, así como también las madres solteras.

"Yo soy un candidato que va por recuperar a Tlalpan, recuperar todo lo que le han robado. Por decirle a la gente ya no te dejes engañar, que no sigan haciendo de Tlalpan un botín político y económico, que no te sigan mintiendo, que no te sigan denostando y humillando como lo han hecho en los últimos 23 años" Alfredo Adame

Alfredo Adame subió a microbuses, se acercó a los automovilistas y convencía a los peatones de votar por él.